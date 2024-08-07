На чипах Intel Panther Lake і Clearwater Forest на базі техпроцесу 18A вже завантажується ОС

7 августа 2024 г., 15:35

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Компанія Intel оголосила про те, що її провідні продукти на платформі Intel 18A - Panther Lake (клієнтський процесор для ПК зі штучним інтелектом) і Clearwater Forest (серверний процесор) - уже вийшли з виробництва і пройшли перевірку за допомогою завантаження операційних систем. Цей рубіж було досягнуто менш ніж за два квартали після виходу цих продуктів із заводу, а початок їхнього виробництва заплановано на 2025 рік. Компанія також оголосила, що перший зовнішній замовник, як очікується, почне застосування Intel 18A у першій половині наступного року.



"Ми є піонерами в галузі технологій виробництва декількох систем для епохи штучного інтелекту і надаємо повний набір інновацій, які необхідні для наступного покоління продуктів як для Intel, так і наших контрактних клієнтів. Ми натхнені нашим прогресом і тісно співпрацюємо із замовниками, щоб вивести Intel 18A на ринок у 2025 році", - зазначив Кевін О'Баклі (Kevin O'Buckley), старший віцепрезидент Intel і генеральний менеджер підрозділу Foundry Services.



Нагадаємо, у липні Intel випустила комплект інструментів для проєктування на базі процесу 18A (PDK) 1.0, що дасть змогу замовникам контрактного виробництва використовувати можливості архітектури транзисторів RibbonFET із цілісною системою затвора і PowerVia для подачі живлення на задню стінку у своїх проєктах на Intel 18A. Партнери з автоматизації електронного проєктування (EDA) та інтелектуальної власності (IP) оновлюють свої пропозиції, щоб клієнти могли узятися до розробки остаточних варіантів виробництва.



Зазначається, що ці події свідчать про те, що Intel Foundry першою успішно впровадила транзистори RibbonFET із суцільним затвором і технологію живлення на задній панелі PowerVia для клієнтів контрактного виробництва. Завдяки екосистемним інструментам EDA та IP, а також технологічним процесам, RibbonFET і PowerVia є інноваціями, які Intel Foundry робить доступними для всіх клієнтів через Intel 18A. Завдяки спільній роботі з надійними виробничими потужностями та ланцюжком постачання, а також провідною в галузі передовою технологією пакування, Intel Foundry об'єднує всі компоненти, необхідні для розроблення й виробництва рішень AI наступного покоління, що масштабуються та працюють більш ефективно.



Заявлено, успішне завантаження операційних систем без додаткових налаштувань і модифікацій свідчить про здоров'я Intel 18A - передової технологічної технології компанії, яка, як очікується, поверне Intel лідерство в галузі технологічних процесів у 2025 році. Інші ознаки здоров'я - продуктивність пам'яті DDR Panther Lake, яка вже працює на цільовій частоті. Наступного року вийде Clearwater Forest - архетип майбутніх процесорів і чипів штучного інтелекту. Це буде перше в галузі масове високопродуктивне рішення, що поєднує RibbonFET, PowerVia і Foveros Direct 3D для підвищення щільності та потужності. Clearwater Forest також є провідним продуктом для технології Intel 3-T base-die. Завдяки системному підходу Intel Foundry обидва продукти, як очікується, дадуть змогу значно підвищити продуктивність на ват, щільність транзисторів і коефіцієнт використання комірок.



"Стратегічна співпраця Cadence з Intel Foundry допомагає прискорити інновації наших спільних клієнтів, надаючи доступ до провідних у галузі рішень EDA та IP, оптимізованих для Intel 18A", - сказав Том Беклі (Tom Beckley), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Custom IC & PCB Group у Cadence. "Ми раді бачити, що Intel 18A досяг цього важливого рубежу, і раді підтримати клієнтів у їхніх передових розробках на базі 18A".



Шанкар Крішнамурті (Shankar Krishnamoorthy), генеральний менеджер групи EDA компанії Synopsys, сказав: "Дуже приємно бачити, як Intel Foundry досягає цих критичних рубежів. З 18A, готовим до використання замовниками, Intel Foundry об'єднує всі компоненти, необхідні для розроблення рішень наступного покоління в галузі штучного інтелекту, яких потребують і очікують наші спільні клієнти. Synopsys відіграє критично важливу роль як "стартовий майданчик" для світових контрактних заводів, і ми пишаємося співпрацею з Intel Foundry, що дає змогу використовувати провідні EDA та IP-рішення Synopsys для їхніх передових технологічних процесів".

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