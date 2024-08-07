Dell скоротить 12 500 співробітників

7 августа 2024 г., 17:49

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The Register повідомляє, що компанія Dell провела чергову хвилю звільнень та підтвердила це виданню.

У записці президент з глобальних продажів і роботи з клієнтами Dell Білл Скеннелл (Bill Scannell) і президент з глобальних каналів збуту Джон Бірн (John Byrne) використали термін "оптимізація рівнів управління". За їх словами, компанія прагне зростати швидше за ринок, розкриваючи "цінність сучасних ІТ і штучного інтелекту" для організацій-клієнтів.

За приблизними підрахунками, ця кількість скороченого персоналу становить близько десяти відсотків робочої сили - близько 12 500 осіб - в рамках зусиль, спрямованих на скорочення загальної чисельності персоналу зі 120 000 до менш ніж 100 000 осіб.

Минулий рік для Dell був особливим - так само, як і цей - коли мова йшла про цифри, які можна побачити в звіті про прибутки та збитки. Комп'ютерний гігант оголосив про скорочення близько п'яти відсотків своєї робочої сили, але в підсумку скоротив удвічі більше - 13 000 працівників протягом 2023 фінансового року, згідно зі звітами.

Того ж року Dell покликала своїх працівників назад до офісу після того, як раніше пообіцяла, що робоче місце назавжди залишиться переважно віддаленим або гібридним. Багато хто сприйняв рішення про повернення як приховане звільнення.

Зменшення потреби в працівниках також може бути ознакою того, що Dell більше співпрацює з партнерами і менше займається внутрішніми продажами. Зазначається, що багато з ліквідованих посад, схоже, походять з відділу продажів. У серпні минулого року Dell оголосила про свою стратегію Partner First For Storage - ініціативу, спрямовану на збільшення продажів через канал.

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