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​TeamViewer запускає інтеграцію зі Slack

5 декабря 2022 г., 15:31
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Компанія TeamViewer  оголосила про нову інтеграцію з платформою для організації спільної роботи Slack. Вона дозволяє користувачам запускати веб-сеанси віддаленого доступу TeamViewer та сеанси підтримки доповненої реальності (AR) із середовища Slack.

«Віддалена робота вплинула на рівень вимог до спільної роботи та підтримки, – підкреслює Альфредо Патрон, виконавчий віце-президент із розвитку бізнесу TeamViewer. - Slack за останні роки встановив новий стандарт у галузі гнучкої командної роботи і використовується як великими корпораціями, так і спільнотами. Впровадження віддаленого доступу та AR-підтримки TeamViewer надасть нашим клієнтам ще більше можливостей для взаємодії та підвищення продуктивності незалежно від розташування та пристрою».

епер користувачі можуть легко інтегрувати TeamViewer у своє середовище Slack, завантаживши програму TeamViewer зі списку програм Slack. Завдяки новій інтеграції можна обмінюватися запрошеннями на сеанси віддаленого керування або AR-підключення до мобільних пристроїв безпосередньо в повідомленнях або групових каналах Slack для більш ефективної спільної роботи та підтримки один одного. Функція AR-підключень є особливо важливою, коли потрібне виконання фізичних завдань. Вона дозволяє співробітникам взаємодіяти за принципом «бачу те, що я бачу» за допомогою загальної відеострічки. На додаток до аудіосполуки фахівці, підключені віддалено, можуть «віртуально» вказувати та малювати у полі зору своїх колег, щоб детально продемонструвати, що потрібно робити, а також обмінюватися файлами чи використовувати функцію чату.

В основі інтеграції лежить підхід «web-first», який не залежить від пристроїв, для подальшого покращення доступності та безшовної взаємодії. Фахівець, який надає віддалену допомогу, не потребує встановлення та може відразу ж надати віддалений доступ та підтримку на основі AR.

Варто зазначити, що компанія TeamViewer активно підтримує Україну у воєнний час та надає українським компаніям безкоштовні ліцензії. Щоб отримати підтримку треба заповнити форму на сайті  https://it4ua.com.ua/help-ukraine/

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