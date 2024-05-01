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Завдяки Армії дронів у квітні уражено ще 270 одиниць ворожої військової техніки

1 мая 2024 г., 8:25

Завдяки Армії дронів у квітні уражено ще 270 одиниць ворожої військової техніки

Підрозділи Сил оборони, що забезпечуються безпілотними літальними апаратами в рамках проєкту Армія дронів, у період з 15 по 28 квітня знищили або пошкодили понад 270 одиниць російської військової техніки.

Серед виведеної з ладу та знищеної ворожої техніки – 105 вантажівок, 68 гармат, 31 радіолокаційна станція, 29 бойових броньованих машин, 23 танки, 9 самохідних артилерійських установок, чотири системи протиповітряної оборони, одна реактивна система залпового вогню тощо.

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