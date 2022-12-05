IDC передбачає подальше скорочення світових ринків ПК і планшетів

5 декабря 2022 г., 16:25

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Згідно з новим прогнозом IDC, перспективи для ПК і планшетів продовжують погіршуватися.



Прогнозується, що у 2022 році світові поставки ПК і планшетів скоротяться на 11,9%, а їх обсяги знизяться до 456,8 млн одиниць, після чого в наступному році відбудеться подальше падіння. Згідно з даними щоквартального дослідження IDC, у 2023 році поставки традиційних ПК скоротяться на 5,6% до 281 млн одиниць, а планшетів - на 6,7% до 148 млн одиниць.



Попри різке падіння, обсяги поставок залишаться вище допандемічного рівня, хоча на ринку продовжать позначатися макроекономічні негаразди, надлишкові товарні запаси в каналах збуту і високий рівень насиченості. Очікується, що ринок ПК буде розвиватися краще, ніж ринок планшетів, при цьому середньорічний темп зростання (CAGR) складе трохи більше 1% за п'ятирічний прогноз, в той час, як для планшетів очікується CAGR з мінусом 1,7% за той же період.



«Реальність така, що виробники ПК і планшетів будуть боротися в найближчі місяці, оскільки очікується не тільки зниження обсягів, але і середніх відпускних цін, - підкреслив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC по відстеженню мобільних і споживчих пристроїв. - Надлишкові запаси в найближчій перспективі вже змушують OEM-виробників і канали збуту значно знижувати ціни на продукцію, і поки економічний спад триває, асортимент продукції також буде зміщуватися від преміум-сегмента до продуктів середнього цінового сегмента».



Поточні макроекономічні негаразди впливають на всі сегменти ринку, але найбільше страждає споживчий сектор. IDC знизила свій прогноз для споживчого, освітнього та комерційного ринків у 2023 році, але очікує сильного циклу оновлення комерційних ПК у 2024 році.



«Забігаючи наперед, можна сказати, що терміни макроекономічного відновлення можуть добре збігтися з іншими сильними ринковими факторами, - зазначив Лінн Хуанг (Linn Huang), віце-президент з досліджень в області пристроїв і дисплеїв в IDC. - Міграція на Windows 11 в поєднанні з наступними великими циклами оновлення в сфері освіти і домашніх комп'ютерів повинна сприяти зростанню з 2024 року до кінця прогнозованого періоду».

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