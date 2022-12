Проєкт “Дія.Цифрова освіта” став учасником програми Google.org Fellowship

5 декабря 2022 г., 14:25

За заявою Google, у рамках ініціатив із відновлення України Google.org надає грант у розмірі 2 мільйонів доларів США та підтримку Google.org Fellowship Фонду Східна Європа, який співпрацюватиме з Міністерством цифрової трансформації України, щоб сприяти розвитку та масштабуванню національного проєкту “Дія.Цифрова освіта”. Учасники програми Google.org Fellows, зокрема менеджери з продуктів, інженери програмного забезпечення, менеджери з маркетингу, на безоплатній основі протягом шести місяців допомагатимуть розробляти новий навчальний контент і персоналізовані навчальні програми на основі штучного інтелекту, а також систему рекомендацій для користувачів щодо можливостей працевлаштування. Завдяки партнерству з місцевими роботодавцями платформа має на меті навчити цифровій грамотності до 2 млн українців і стати важливим посередником між шукачами роботи та компаніями, щоб допомогти у можливості працевлаштування до 600 тис. внутрішньо переміщених осіб.



“Перебуваючи за кордоном, я показував своїм друзям, як зручно мати всі документи в цифровому вигляді у застосунку Дія. Сьогодні я дуже радий на безплатній основі протягом 6 місяців приєднатися до команди Дія.Цифрова освіта у межах програми Google.org Fellowship, щоб розвивати національний проєкт Дія.Цифрова освіта. Разом із командою проєкту ми сподіваємось допомогти мільйонам українців безплатно перекваліфікуватися та підвищити кваліфікацію, що дозволить їм знайти нові можливості працевлаштування та відновити українську економіку”, — каже Грег, один з учасників програми Google Fellows, яка підтримує ініціативу.



Нещодавно було оголошено про запуск Професійних сертифікатів від Google українською мовою та надання гранту у розмірі 3 мільйонів євро для INCO задля того, щоб запропонувати українцям 5 тисяч стипендій із комплексною підтримкою для розвитку цифрових навичок. На додаток до значної підтримки через Google і її продукти, з початку війни Google.org разом зі співробітниками компанії виділили понад 50 мільйонів доларів США, з яких 45 мільйонів доларів у вигляді фінансування та 5 мільйонів доларів у вигляді допомоги на гуманітарну підтримку. Також було запроваджено три програми Google.org Fellowships, в межах яких команди спеціалістів Google на безоплатній основі протягом шести місяців приєднаються до проєктів United for Ukraine / IRC, Tech to the Rescue та NeedsList, щоб допомогти у розробці необхідних рішень.



Зазначено, підтримка України та українців, які тимчасово покинули свої домівки через війну, залишається пріоритетом для команди Google, і компанія продовжуватиме шукати нові шляхи допомоги постраждалим як в Україні, так і переміщеним особам по всьому світу.

