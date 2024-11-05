Ricoh Pro 8400 – нова серія монохромних ЦДМ

5 ноября 2024 г., 15:35

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Компанія «Мегатрейд», ексклюзивний дистриб’ютор промислових друкарських систем Ricoh International в Україні, представила в нашій країні нову серію монохромних ЦДМ Ricoh Pro 8400.



Ricoh розробила серію монохромних ЦДМ Ricoh Pro 8400 у складі багатофункціональних систем Ricoh Pro 8400S / Pro 8410S / Pro 8420S і принтерів Ricoh Pro 8410 / Pro 8420. Еволюція попередників Ricoh Pro 8300S/8310S/8320S і Ricoh Pro 8310/8320 включає поліпшення продуктивності, особливо важливе при друкуванні на вимогу, а також середовищ корпоративного, транзакційного та комерційного друку.



Новинки забезпечують швидкість до 136 сторінок на хвилину та підтримують носії довжиною до 700 мм зі щільністю від 52 до 350 г/м2 для випуску великої кількості різноманітної продукції. Зазначено, незалежно від того, друкуються тексти чи застосунки, що вимагають відтворення напівтонів растрових зображень або важких однотонних зображень, чудова реєстрація та автоматизація забезпечить передбачувані та перевірені результати.



Серед особливостей нових ЦДМ слід відзначити покращену роботу з оригіналами завдяки новому пристрою автоматичної подачі документів на 220 аркушів.

В цих апаратах збільшена швидкість сканування до 280 зображень за хвилину при однопрохідному двосторонньому скануванні.

Вони отримали розширені функціональні можливості з опціями обробки, які підтримують плавну, безперервну пропускну здатність і допомагають оптимізувати робочий процес шляхом автоматизації завдань.

Максимальне місячне навантаження — до 1 000 000 аркушів.

Роздільна здатність 2400 × 4800 dpi з технологією VCSEL.

Точна обробка, навіть із попередньо надрукованим і темним папером, забезпечується системою механічної реєстрації з датчиком контактного зображення (CIS).

Контролер друку Ricoh Standard (GWNX), містить емуляцію PostScript3 та на додаток професійний RIP EFI Fiery EB-36.

Відповідає стандартам ENERGY STAR і має рейтинг EPEAT Gold.



Зручність використання забезпечується інтелектуальною 10,1-дюймовою панеллю управління, а час простою зведено до мінімуму завдяки автоматичному усуненню застрягання та функції автоматичного очищення. Продуктивність і безперервний друк без заміни паперу та тонера додатково забезпечуються кількома лотками вакуумної подачі LCIT і використанням двох туб тонера. Важливою перевагою є також інтеграція з опціями фінішної обробки від Plockmatic, забезпечуючи просту подальшу обробку.



Нова серія монохромних ЦДМ наступного покоління дозволяє підвищити продуктивність, розширити можливості та зменшити згубний вплив на навколишнє середовище.



За повідомленням «Мегатрейд», невдовзі з ЦДМ Ricoh Pro 8410 зі швидкістю друку 111 сторінок А4 за хвилину можна буде ознайомитись у новому «Демонстраційному Центрі Мегатрейд», про дату відкриття якого буде повідомлено окремо.

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