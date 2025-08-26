З'явився витік інформації про сімейство процесорів AMD Zen 6 Mobility

26 августа 2025 г., 11:45

0

Tweet

Виробник оригінального обладнання Seleno опублікував внутрішню дорожню карту, яка показує лінійки процесорів наступного покоління від AMD.



Таким чином плани AMD на 2026-2027 роки були розкриті та охоплюють різні сімейства, серед яких найважливішою є нова лінійка Zen 6, яка включає три нові доповнення. Перша з них — флагманська ігрова та обчислювальна лінійка під кодовою назвою Gator Range. Вони замінять серію Fire Range "HX" і пропонуватимуть характеристики, подібні до лінійки настільних комп'ютерів, з 24 ядрами та 32 потоками. Враховуючи, що Fire Range мав TDP 55 Вт і вище, можна очікувати аналогічного результату від Gator Range.



Далі є два сімейства Medusa, перше з яких — Medusa Point. Medusa Point замінить сімейство AMD Strix Point і буде розміщено в преміальних та масових ноутбуках. Лінійка матиме 3-нм архітектуру ядер Zen 6, і відомо, що чіп використовуватиме як ядра Zen 6, так і Zen 6C. Процесори також будуть зосереджені на платформах FP10.



Згідно з попередньою інформацією, процесори AMD Medusa Point, ймовірно, матимуть до 22 ядер у дуже різноманітній конфігурації, поряд з 8-ядерним графічним процесором RDNA 3.5+. 22-ядерна кількість буде забезпечена завдяки комбінації 4 ядер Zen 6, 4 ядер Zen 6C та 2 ядер LP Zen 6, розташованих всередині SOC, та зовнішньої матриці Zen 6 CCD з 12 ядрами.



Також існує Medusa BB, яка, здається, є більш стандартною пропозицією та охоплюватиме лінійку Ryzen 7 та Ryzen 5 з 10 ядрами в конфігурації з 4 ядрами Zen 6, 4 ядрами Zen 6C та 2 ядрами LP Zen 6. Ці чіпи збережуть до 8-ядерних графічних процесорів RDNA 3.5.



Тепер у графіку дорожньої карти зазначено, що Gator Range, Medusa Point та Medusa BB не з'являться до 2027 року, хоча це може бути пов'язано лише з компанією, від якої походить ця дорожня карта. AMD підготує Zen 6 до запуску десь у 2026 році, тож є сенс слідкувати за додатковою інформацією, особливо на Дні фінансових аналітиків AMD у листопаді.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6