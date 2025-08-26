xAI Ілона Маска подала позов проти Apple та OpenAI, звинувачуючи їх у змові

26 августа 2025 г., 13:25

Як повідомляє Reuters, компанія Ілона Маска подала позов до федерального суду США в Техасі проти Apple та OpenAI, звинувачуючи їх у незаконній змові з метою придушення конкуренції на ринку AI.





У позові стверджується, що компанії «заблокували ринки, щоб зберегти свої монополії та перешкодити інноваторам, таким як X та xAI, конкурувати». Позов було подано після того, як Apple уклала ексклюзивну угоду з OpenAI про інтеграцію ChatGPT у свої операційні системи для iPhone, iPad та Mac.





За словами xAI, «якби не ексклюзивна угода з OpenAI, у Apple не було б причин відмовлятися від більш помітного просування застосунку X та Grok у своєму App Store». Компанія вимагає відшкодування збитків у розмірі мільярдів доларів. Представник OpenAI назвав цей позов частиною «постійної схеми переслідувань» з боку Маска. Раніше мільярдер погрожував подати позов до Apple, заявляючи у своєму пості на платформі X, що її поведінка «унеможливлює для будь-якої AI-компанії, крім OpenAI, досягти першого місця в App Store».





Позов може стати прецедентом, оскільки він надасть судам США першу можливість визначити, чи можна вважати ринок AI окремим і чітко визначеним сегментом, що є ключовим питанням в антимонопольній справі. Юридичні експерти зазначають, що домінуюче становище Apple на ринку смартфонів може посилити аргументи xAI про незаконний «зв'язок» продажу iPhone з ChatGPT від OpenAI. У свою чергу, Apple може стверджувати, що партнерство з OpenAI є звичайним бізнес-рішенням, і що у неї немає зобов'язань допомагати своїм конкурентам.





Також, Ілон Маск окремо подав позов проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана (Sam Altman) у федеральному суді Каліфорнії, щоб зупинити перетворення компанії з некомерційної в комерційну.

