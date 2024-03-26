Світовий ринок моніторів для ПК повернувся до зростання в IV кв.

26 марта 2024 г., 10:25

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Світовий ринок моніторів для ПК завершив 2023 рік на обнадійливій ноті, досягнувши 31,9 мільйона одиниць у четвертому кварталі, згідно з даними IDC. Це означає зростання на 3,8% у річному обчисленні, що трохи перевищило попередній прогноз аналітиків на рівні 3,2%.



Відновлення відбулося після пʼяти кварталів поспіль щорічного падіння, поки ринок був зосереджений на очищенні надлишкових запасів, що залишилися з часів пандемії. У четвертому кварталі всі ключові сегменти ринку продемонстрували зростання, причому споживчий сегмент випереджав комерційний. Покращення відбулося не в нижньому ціновому сегменті, а в середньому та преміум, зокрема в ігровому. Загалом, більш стабільні показники у другому півріччі 2023 року допомогли компенсувати різке падіння у першому півріччі, коли відвантаження скоротилися на 17,4%, і дозволили ринку скоротитися на 8,6% за весь 2023 рік.



Регіональні особливості: Усі основні регіони продемонстрували річне зростання в IV кв., за винятком Китаю, де показники дещо знизилися, попри жорстку конкуренцію і падіння цін.



Ігровий сектор: У 2023 році на ігрові монітори припало майже 16% усіх поставок моніторів. Затишшя в продажах ігрових ПК вивільнило більше бюджетних моделей, а жорстка конкуренція в сегменті моніторів середнього рівня ще більше знизила ціни.



Після того, як запаси повернулися до нормального рівня, IDC прогнозує стабільне відновлення обсягів поставок до 2025 року. Нові моделі з вищою частотою оновлення, зниження цін на моделі з більшим розміром екрана та подальше зростання ігрової індустрії - це лише деякі з факторів, що сприяють відновленню. Крім того, очікується, що міграція бізнесу на ПК з Windows 11 і збільшення заповнюваності офісів також принесуть певну додаткову вигоду для комерційних закупівель. На противагу нещодавнім тенденціям, IDC очікує, що у цьому та наступному роках комерційне зростання випереджатиме споживче. Після 2025 року обсяги повинні залишатися на помірному рівні, зумовленому заміною, досягнувши піку в 133 мільйони поставок у 2028 році.



«Історично купівля моніторів відійшла на другий план порівняно з рішеннями про те, які ПК купувати і коли. Ми побачили це під час пандемії, коли продажі компʼютерів зростали та падали набагато більш нестабільно, ніж монітори, - заявив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker. - Тому ми очікуємо більш стійке відновлення ринку моніторів порівняно з традиційним ринком ПК. Однак, оскільки користувачі переходять на більші екрани, вони можуть відкрити для себе безліч функцій, які стають більш помітними на великих дисплеях, і, сподіваємось, це спонукає до швидшого оновлення в майбутньому».

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