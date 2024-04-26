Alphabet заробила за квартал 80,54 млрд дол. та оголосила про перші в своїй історії дивіденди

26 апреля 2024 г., 15:35

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Alphabet представила результати попереднього кварталу та оголосила про виплату перших в історії дивідендів.

Крім того було заявлено про викуп акцій на суму 70 мільярдів доларів.

Як зазначає Reuters, материнська компанія Google повертає капітал, витрачаючи мільярди доларів на центри обробки даних, щоб наздогнати конкурентів у галузі генеративного штучного інтелекту. Дивіденди складуть 20 центів на акцію.

Лише три місяці тому конкурент Alphabet компанія Meta Platforms оголосила про свої перші в історії дивіденди, що наступного дня підняло ринкову вартість акцій соціальної мережі на 196 мільярдів доларів. Amazon.com залишається єдиною компанією серед великих технологічних компаній, яка не виплачує дивіденди.

Alphabet перевершив очікування за квартал у продажах, прибутку та рекламі - показниках, за якими пильно стежать.

Після виходу звіту акції Alphabet зросли майже на 16%, що збільшило ринкову вартість компанії приблизно на 300 мільярдів доларів до понад 2 трильйонів доларів.

За квартал, що закінчився 31 березня, дохід компанії склав 80,54 мільярда доларів у порівнянні з оцінками в 78,59 мільярда доларів.

Як зазначається, зростання доходу пошукової компанії в першому кварталі було зумовлене зростанням попиту на її хмарні сервіси на тлі все більшого впровадження штучного інтелекту та стабільних витрат на рекламу.

Компанія Google повідомила, що продажі реклами в цьому кварталі зросли на 13% до 61,7 мільярда доларів.

Тим часом дохід Google Cloud зріс на 28% у першому кварталі завдяки буму генеративних інструментів штучного інтелекту, які покладаються на хмарні сервіси.

Капітальні витрати Alphabet склали 12 мільярдів доларів, що на 91% більше, ніж роком раніше. В у компанії зазначили, як очікується, такі витрати будуть на цьому рівні або вище протягом решти року, оскільки Google витрачає кошти на розробку пропозицій зі штучним інтелектом.

Незважаючи на різке зростання капітальних витрат, операційна маржа у 2024 році буде вищою, ніж торік.

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