Процесор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 принесе генеративний AI у смартфони середнього класу

26 марта 2024 г., 9:35

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Анонсований Qualcomm новітній чипсет Snapdragon 7+ Gen 3 пропонує потужні можливості генеративного штучного інтелекту для телефонів середнього цінового діапазону. Новинка забезпечує підтримку таких моделей генеративного штучного інтелекту, як Llama 2, Gemini Nano і Baichuan-7B. Qualcomm також заявила про 15-відсоткове зростання продуктивності центрального процесора і 45-відсоткове зростання продуктивності графічного процесора.



Процесор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 орієнтований на пристрої середнього класу і дебютує лише за кілька днів після того, як компанія анонсувала новий чіп для смартфонів вищого класу Snapdragon 8s Gen 3.



Нагадаємо, Snapdragon 8s Gen 3 використовує багато функцій штучного інтелекту флагманського чипа Snapdragon 8 Gen 3, являючи собою більш доступну за ціною "систему на чипі" для пристроїв цінового діапазону від $800 до $1000. А з виходом Snapdragon 7+ Gen 3 компанія переносить ці ж функції AI ще нижче по цінових сходах.



За словами компанії, Snapdragon 7+ Gen 3 - це поліпшена версія торішнього чипа Snapdragon 7 Gen 3 зі значним збільшенням швидкості обробки даних, ефективності та можливостей підключення, а також із розширенням можливостей генеративного AI на пристрої та поліпшенням якості ігор і художньої фотографії.



За заявою Qualcomm, новий чип працює на базі поліпшеного CPU Kryo, заснованого на 64-бітній архітектурі, і отримав істотний приріст продуктивності. Наприклад, частота одного основного ядра зросла з 2,63 ГГц у моделях 7 Gen 3 і 8s Gen 3 до 2,8 ГГц у Snapdragon 7+ Gen 3. Якщо в чипі 7 Gen 3 було три продуктивних ядра з частотою 2,4 ГГц, то в Snapdragon 7+ Gen 3 їх чотири з частотою 2,6 ГГц. Крім того, якщо у попередника було чотири продуктивних ядра з частотою 1,8 ГГц, то у новій моделі чотири продуктивних ядра працюють на частоті 1,9 ГГц.



Така перестановка і збільшення тактової частоти та частоти ядер призводить до загального підвищення продуктивності CPU на 15%, а також до збільшення продуктивності GPU на 45% і загального підвищення ефективності всієї системи на 5%, стверджує Qualcomm.



Що стосується генеративного AI, Snapdragon 7+ Gen 3 оснащений тим самим нейронним процесором Hexagon і GPU Adreno, що і потужніший чіп Snapdragon 8s Gen 3, а це означає, що він також здатний підтримувати кілька великих мовних моделей. Крім того, він підтримує постійно ввімкнену сенсорну камеру з точністю INT4 і двох мікрофонний NPU для аудіосенсорів.



Геймери також можуть зацікавитися Snapdragon 7+ Gen 3, оскільки, за твердженням Qualcomm, він може підтримувати деякі з просунутіших ігрових функцій, реалізованих у 8s Gen 3, включно з новим прискорювачем Post Processing Accelerator та Adreno Frame Motion Engine 2, які працюють у тандемі для поліпшення та підвищення продуктивності графіки та зменшення розряду батареї. Однак Snapdragon 7+ Gen 3 не отримав підтримки трасування променів у реальному часі, тому чіп вищого рівня все одно збереже перевагу в загальній графічній продуктивності.



Qualcomm повідомила про новий 18-бітний когнітивний ISP, який дасть змогу реалізувати функцію "художнього захоплення". Завдяки цьому користувачі зможуть покращувати до 12 шарів своїх фотографій і відео в режимі реального часу, що є новою функцією, яка була анонсована на 8s Gen 3 раніше цього тижня.



Snapdragon 7+ Gen 3 також підтримуватиме такі інструменти, як Snapdragon Low Light Vision, багатокадрове шумопридушення і розпізнавання облич на основі AI. Він не буде підтримувати відео з роздільною здатністю 8K, натомість його частота становитиме 4K за 60 кадрів за секунду, але він підтримує відеознімання з професійним фокусуванням, фільмування на рушії Bokeh Engine 2 і відео надвисокої роздільної здатності.



Нарешті, Qualcomm розповіла про можливості підключення Snapdragon 7+ Gen 3, заявивши, що він підтримує нову систему 7800 FastConnect, яка об'єднує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Low Energy Audio, Auracas та різноманітні кодеки, включно з aptX Adaptive, aptX Lossless і aptX Voice. Інші специфікації включають підтримку пам'яті LPDDR5x, сховища UFS 4.0, до 24 ГБ пам'яті з довільним доступом і безпеку корпоративного рівня, заявила компанія.



Qualcomm не назвала конкретну дату запуску, але, за різними даними, новий чип дебютує в новому поколінні смартфонів від OnePlus і з'явиться в інших пристроях пізніше цього року.

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