ООН дала зелене світло першій резолюції щодо штучного інтелекту

26 марта 2024 г., 11:35

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Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила першу глобальну резолюцію про штучний інтелект, спрямовану на захист персональних даних, моніторинг пов'язаних зі штучним інтелектом ризиків і захист прав людини.



Резолюцію, автором якої виступили США, а співавторами - 123 інші країни, було ухвалено консенсусом і вона отримає підтримку всіх 193 держав-членів ООН. Угода, що не має обов'язкової сили, забезпечить "всеосяжне бачення" для всіх країн, які впроваджують штучний інтелект, водночас основна увага приділятиметься управлінню технологією, а не тому, щоб "вона керувала нами". Такі слова Лінди Томас-Грінфілд, посла і постійного представника США при ООН, яка представила резолюцію. За її словами, це також допоможе менш розвиненим країнам не залишитися осторонь розвитку AI.



"Підтвердьмо, що AI створюватимуть і впроваджуватимуть з урахуванням принципів гуманності та гідності, безпеки та захищеності, прав людини та основних свобод", - сказала вона. "Візьмім на себе зобов'язання ліквідувати цифровий розрив усередині країн і між ними та використовувати цю технологію для реалізації спільних пріоритетів у сфері сталого розвитку".



Радник із національної безпеки США Джейк Салліван підтримав ці слова в пресрелізі Білого дому, заявивши, що резолюція допоможе забезпечити "рівноправний доступ" до AI в усьому світі, водночас керуючи різними ризиками, притаманними розвитку потужної технології. За його словами, резолюція закладає основу для захисту приватного життя, запобігання зловживанням і "посилення упередженості та дискримінації".



"Резолюція безпосередньо зачіпає пріоритети багатьох країн, що розвиваються, такі як заохочення нарощування потенціалу AI та використання технології для сприяння сталому розвитку", - сказав він. "Що дуже важливо, у резолюції чітко зазначено, що захист прав людини та основних свобод має посідати центральне місце в розробці та використанні систем AI".



Попри те, що навколо розвитку AI існує безліч побоювань, пов'язаних здебільшого з недоторканністю приватного життя, переміщенням мільйонів людей з робочих місць і загрозою того, що AI стане занадто потужним і почне нацьковувати на нас, людей, деякі представники технологічної індустрії вважають, що цей "подарунок" людству може допомогти нам процвітати, тільки якщо уряди дотримуватимуться більш стриманого підходу.



Так вважає Марк Андреессен, співзасновник венчурної компанії Andreessen Horowitz. Він сказав, що це має бути нашим "моральним обов'язком" - дозволити компаніям розвивати AI, не піддаючи їх "моральній паніці". Він назвав AI "найкращим, що коли-небудь було створено нашою цивілізацією", заявивши, що його не повинні стримувати "органи, що регулюють". Дотримуючись підходу "Жадібність - це добре", він сказав, що компанії боротимуться за перевагу в галузі AI, але позитивні результати просочуватимуться донизу, зменшуючи нерівність у доходах і підвищуючи рівень життя у світі.



Андреєссен ще не висловився з приводу резолюції ООН, але вона вже отримала певну підтримку з боку приватного сектора. "Ми повністю підтримуємо ухвалення ООН всеосяжної резолюції щодо AI", - заявив віцеголова і президент Microsoft Бред Сміт. "Досягнутий сьогодні консенсус - найважливіший крок на шляху до створення міжнародних огороджень для етичного та сталого розвитку AI, які гарантують, що ця технологія відповідатиме потребам кожного".

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