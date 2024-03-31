Intel VROC - доступний квиток у серверний світ NVMe

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Що таке Intel VROC і чому це так важливо, якщо мова йде про сервера з NVMe? Більш детально далі. Але для початку нагадаємо, Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) був представлений ще з першим поколінням процесорів Xeon Scalable.

NVMe у серверах

Серверам з NVMe місце скрізь, де потрібна висока пропускна спроможність введення/виведення для операцій читання/запису та низькі затримки. Швидкісних сховищ для обробки транзакційних навантажень потребують системи керування реляційними базами даних. Веб-сайти електронної комерції використовують велику кількість зображень, завантаження яких прискорюють локальні NVMe SSD. Віртуалізація, програмно визначені сховища, хмарні обчислення та видача потокового відео ідеально реалізуються за допомогою NVMe-серверів. Найпростішим кроком до збільшення продуктивності є Intel VROC.

Без посередників

Контролер сховища Intel VMD у кореневому комплексі PCIe всередині CPU керує групами NVMe SSD, підключених до шини PCIe. Внесок VMD подібний до ролі адаптера хостової шини HBA. Трирежимним (SATA/SAS/NVMe) контролерам RAID Intel протиставляє безпосередню взаємодію центральних процесорів з NVMe SSD.

В парі з VMD працює VROC, програмний RAID рівнів 0, 1, 5 і 10. Драйвери Intel VMD і Intel VROC постачаються разом як частина корпоративного стека сховища даних. Ці пакети також надають можливість управління світлодіодами дискового кошику і гарячою заміною накопичувачів.

Основні риси VROC

Базується на VMD у складі процесорів Xeon

Boot та Data RAID 0/1/5/10

Підтримка NVMe та SATA SSD

ОС: Windows, Linux, VMware ESXi

Підтримка гарячої заміни / LED індикації / Ізоляції помилок

Позасмугове управління (Out-of-band management, OOB) Сімейство VROC

VMD є в процесорах Intel Xeon Scalable, Xeon W, Xeon D. Для активації RAID потрібно купити апаратний ключ VROC, Standard ($250) або Premium ($400

До сімейства VROC Intel відносить безкоштовний SATA RAID 0/1/5/10 на SATA дисках, підключених до південного мосту PCH (раніше відомий як Intel RST). За наступного покоління процесорів Xeon Granite Rapids вже не буде ніяких мостів та бортових портів SATA, це додатково стимулює перехід на NVMe.

Матриця підтримки VROC

Апаратний RAID, програмний RAID, VROC

Ціннісні зиски

Карти RAID, які беруть на себе управління введенням/виведенням, мають підключення x8 PCIe - що саме по собі є вузьким місцем та перешкодою розкриття потенціалу продуктивності NVMe SSD. Носії, підключені через RAID-контролер, не зможуть навіть наблизитись до теоретичного максимуму 8Гб/c накопичувачів PCIe Gen 4 та 14Гб/c PCIe Gen 5.

VROC обходиться без карт в слотах та складного кабельного господарства – лінії PCIe підводяться до дискових кошиків безпосередньо з материнських або дочірних плат. Це сприяє надійності, доступності, зниженню сервісної залежності. Економне продуктивне рішення.

Ролі VROC/VMD

Boot RAID

Завантаження з захищених томів NVMe SSD інколи трактують як спеціалізоване рішення з відокремлення площини ОС від площини даних. Ніби виробники (і продавці) серверів бачать сенс використання NVMe у серверах саме у якості Boot RAID. Ось кілька прикладів.

HPE/Marvell NS204i - універсальний завантажувальний пристрій ОС з підтримкою RAID 1 на двох M.2 NVMe, який випускається в різних форм-факторах. Dell BOSS-N1 - окремий RAID-контролер на два компактні M.2 NVMe з функцією гарячої заміни, встановлюється ззаду чи спереду сервера, в нього вбудований світлодіод для індикації. Адаптер в слоті PCIe Supermicro/Broadcom AOC-SLG3-2H8M2 виконує роль завантажувальної карти з 2 x M.2 у RAID 1.

Intel VROC забезпечує захищене завантаження ОС та додатків із вбудованим налаштуванням RAID у UEFI/BIOS. Підтримується всіма платформами під Xeon SP/W/D, базовими ОС (Windows, Linux, VMware ESXi). Накопичувачі можуть бути будь-які: M.2, U.2/U.3, E1.S. Ціна рішення менше будь-якого з перерахованих. Щоправда, універсальність Intel VROC заважає тим угодам з продажу серверів, де пропрієтарність є єдиною «перевагою» продавця.

Windows та Linux

Підтримка RAID 0/1/5/10

Підтримка RAID Spanning

Максимум 96 NVMe SSD на платформу До 24 SSD у RAID 5 До 4 SSD у RAID 10 VMware ESXi



Наявність драйвера Intel VMD під NVMe RAID 1

Сертифіковано під VSAN

Підтримка RAID: Boot та Data RAID 1 Дорожня карта VROC

Незабаром накопичувачі NVMe витіснять інші типи носіїв з продуктивних серверів.

Все буде NVMe.

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