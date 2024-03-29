Найшвидша у світі камера може знімати 156,3 трильйона кадрів на секунду

29 марта 2024 г., 13:35

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Дослідники з Національного інституту наукових досліджень (INRS) у Квебеку повідомили про розроблену ними надшвидку камеру, здатну забезпечити швидкість кодування повної послідовності окремих пікселів до 156,3 ТГц, що становить 156,2 трильйона кадрів на секунду. Цей пристрій, що отримав назву SCARF (скорочення від фемтофотографії в реальному часі з розгорнутою кодованою апертурою), є досить швидким, щоб за один знімок зафіксувати такі явища, як перехідне поглинання в напівпровіднику і надшвидке розмагнічування металевого сплаву.



INRS вважає, що нове обладнання для отримання зображень допоможе розширити межі знань у різних галузях, включно з біологією, хімією, матеріалознавством, фізикою та інженерією. За словами дослідників, вона буде особливо корисною при спостереженні за неповторюваними або важковідтворюваними явищами, такими як механіка ударних хвиль у живих клітинах.



Професор Цзіньян Лян є піонером у галузі надшвидкої візуалізації. У 2018 році він розробив надшвидкісну фотографію T-CUP (стисла надшвидкісна фотографія з частотою трильйон кадрів на секунду). Ця система, заснована на пасивному фемтосекундному скануванні, здатна знімати 10 трильйонів кадрів на секунду.



Раніше системи швидких камер в основному знімали кадри послідовно, один за одним, а потім зшивали їх разом для створення сцени.



T-CUP була новаторською, але не без недоліків. Мігель Маркес, член команди Цзіньяна, каже, що системи, засновані на стислій надшвидкій фотографії, змушені боротися з погіршенням якості даних. Ба більше, їм також доводиться йти на компроміс із глибиною послідовності поля зору. "Ці обмеження зумовлені принципом роботи, який вимагає одночасного зсуву сцени та кодованої апертури", - зазначив Маркес.



Як підкреслює INRS, SCARF долає ці труднощі завдяки своєму методу візуалізації, який дає змогу "швидко змінювати статичну кодовану апертуру, не зрушуючи при цьому надшвидке явище".

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