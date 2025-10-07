Світовий банк допоможе Податковій цифрувати внутрішні процеси та модернізувати IT-системи

7 октября 2025 г., 16:35

Державна податкова служба України спільно з експертами Світового банку співпрацюватимуть для модернізації внутрішніх процесів, цифровізації адміністрування, а також посилення захисту даних, впроваджуючи найкращі міжнародні практики у сфері кібербезпеки.

Під час нещодавньої зустрічі сторони обговорили основні аспекти взаємодії та визначили підготовчі заходи для її старту в межах проєкту Світового банку «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (проєкт STRONG).

На сьогодні основним пріоритетом для ДПС є запровадження сучасних підходів в адмініструванні податків, що відповідають стандартам ЄС, розширення можливостей ІТ-систем та нових сервісних послуг для бізнесу.

Ефективне впровадження реформ дозволить забезпечити мобілізацію доходів у бюджет та прозоре адміністрування, підвищити комплаєнс, зменшити корупційні ризики, а також забезпечити обмін даними з органами влади та іноземними компетентними органами.

