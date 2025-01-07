Прикордонники покращують навчання мінометників завдяки цифровому полігону

7 января 2025 г., 12:35

Сучасні технології суттєво змінюють військовий вишкіл. Прикордонники тепер освоюють обчислення для мінометних розрахунків на комп’ютерному артилерійському полігоні.

Цей інтерактивний клас створює реалістичні бойові умови, моделюючи рельєф місцевості, погодні умови та тактичні виклики. Завдяки новітньому програмному забезпеченню військовослужбовці тренуються точно коригувати вогонь, прораховувати траєкторії снарядів і швидко реагувати на зміну ситуації.

Завдяки цифровому полігону тренування проходять без використання боєприпасів, що дає значну економію ресурсів та повністю виключає ризики. Він дає можливість відпрацьовувати як індивідуальні завдання, так і взаємодію в команді. За відгуками прикордонників, такі тренування дозволяють якісно підготуватися до реальних викликів на полі бою.

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