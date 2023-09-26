Прикордонники зупинили спроби нелегального ввезення iPhone 15 Pro Max на майже 3 млн грн.

26 сентября 2023 г., 13:40

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«Державна прикордонна служба України» повідомляє про виявлення чотирьох спроб незаконного ввезення через кордон гаджетів в пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині», що на Львівщині, та у пункті пропуску «Порубне» на Буковині.

Наприклад, у пункті пропуску «Рава-Руська» чоловік на легковому автомобілі обрав для проходження контролю «зелений коридор», призначений для подорожуючих, що не мають предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон. Втім в ході перевірки у багажному відділенні та серед особистих речей було виявлено 35 телефонів Apple iPhone 15 Pro.

В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля, який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два iPhone 15 Pro Max. А ще 8 телефонів iPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Гаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.

За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили встановленим порядком. Орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.

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