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Прикордонники зупинили спроби нелегального ввезення iPhone 15 Pro Max на майже 3 млн грн.

26 сентября 2023 г., 13:40
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«Державна прикордонна служба України» повідомляє про виявлення чотирьох спроб незаконного ввезення через кордон гаджетів в пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині», що на Львівщині, та у пункті пропуску «Порубне» на Буковині.

Наприклад, у пункті пропуску «Рава-Руська» чоловік на легковому автомобілі обрав для проходження контролю «зелений коридор», призначений для подорожуючих, що не мають предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон. Втім в ході перевірки у багажному відділенні та серед особистих речей було виявлено 35 телефонів Apple iPhone 15 Pro.

В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля, який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два iPhone 15 Pro Max. А ще 8 телефонів iPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Гаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.

За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили встановленим порядком. Орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.

Прикордонники зупинили спроби нелегального ввезення iPhone 15 Pro Max на майже 3 млн грн.

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