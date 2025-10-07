Пожежа в дата-центрі призвела до втрати 858 ТБ даних уряду Південної Кореї

7 октября 2025 г., 15:25

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ та безпеки Південної Кореї, пожежа у штаб-квартирі Національної служби інформаційних ресурсів (NIRS) у Теджоні знищила державну систему хмарного сховища G-Drive, стерши робочі файли, індивідуально збережені приблизно 750000 державними службовцями.



Пожежа спалахнула в серверній кімнаті на п’ятому поверсі центру, пошкодивши 96 інформаційних систем, визначених як критично важливі для роботи центрального уряду, включно з платформою G-Drive. Зазначено, G-Drive використовується з 2018 року, вимагаючи від державних службовців зберігати всі робочі документи у хмарі, а не на особистих комп’ютерах. Сервіс надавав близько 30 ГБ сховища на особу.



Однак, через містку, низькопродуктивну структуру сховища системи, зовнішні резервні копії не підтримувалися — це означає, що всі дані були безповоротно втрачені.



Масштаб збитків різниться по відомствах. Міністерство кадрового менеджменту, яке вимагало зберігати всі документи виключно на G-Drive, постраждало найбільше. Офіс координації державної політики, який використовував платформу менш широко, зазнав порівняно менших збитків.



Міністерство кадрів заявило, що очікується, що всі відділи зіткнуться з перебоями в роботі. Зараз воно працює над відновленням альтернативних даних, використовуючи будь-які файли, збережені локально на персональних комп’ютерах протягом останнього місяця, а також електронні листи, офіційні документи та друковані записи.



Міністерство внутрішніх справ зазначило, що офіційні документи, створені через офіційні процеси звітності чи затвердження, також зберігалися в державній системі Onnara і можуть бути відновлені після відновлення цієї системи.



«Фінальні звіти та офіційні записи, подані до уряду, також зберігаються в OnNara, тому це не повна втрата», — сказав директор громадських служб Міністерства внутрішніх справ.



Міністерство внутрішніх справ пояснило, що хоча більшість систем у центрі обробки даних у Теджоні щоденно резервуються на окреме обладнання в тому ж центрі та на фізично віддалене сховище, структура G-Drive не дозволяла створювати зовнішні резервні копії. Ця вразливість зрештою залишила її незахищеною.

