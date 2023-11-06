Світові поставки планшетів і хромбуків скоротилися на 14,2% та 20,8% відповідно

6 ноября 2023 г., 10:25

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Згідно з попередніми даними щоквартального дослідження IDC у третьому кварталі 2023 року світові поставки планшетів скоротилися на 14,2% у річному обчисленні, склавши 33,2 млн одиниць. Попри обмежений попит, ринок продемонстрував зростання на 18% порівняно з попереднім кварталом, що пояснюється сезонністю.

Водночас поставки хромбуків також скоротилися в ІІІ кв., склавши 3,5 мільйона одиниць, що на 20,8% менше, ніж у попередньому році. Однак ринок хромбуків потенційно перебуває в кращому становищі завдяки очікуваному оновленню в освітньому сегменті та залишкам бюджетних коштів у рамках державних витрат.

Apple лідирує на ринку планшетів з часткою більш ніж третьої та поставками 12,5 млн одиниць, але цей показник знизився на 15,1% у річному обчисленні. На відміну від минулих років, компанія відмовилася від запуску нових моделей у третьому кварталі, який зазвичай забезпечує підйом продажів у другій половині року. Однак не все втрачено, оскільки Apple вдалося зберегти частку ринку з минулого року.

Samsung відвантажила 6 мільйонів пристроїв у цьому кварталі і посіла друге місце в загальному рейтингу. Хоча поставки компанії скоротилися, виробник, схоже, зосередився на зміні ситуації, зосередившись на преміум-сегменті, а також на додаткових маркетингових кампаніях.

Lenovo та Huawei посіли третю та четверту позицію в минулому кварталі з поставками 2,6 мільйона та 2,3 мільйона пристроїв відповідно.

Після невтішних показників минулого кварталу Amazon змогла повернути собі місце в топ-5 завдяки підготовці до сезону відпусток і запуску нового преміум-пристрою Fire Max 11 за доступною ціною.

«Перші три квартали 2023 року зафіксували одні з найбільших скорочень на ринку планшетів, і очікується, що майбутній святковий сезон не буде сильно відрізнятися від попередніх. За відсутності кардинального покращення макроекономічних умов, затримки з проектами та закупівлями, як очікується, продовжаться і в наступному році, - заявив Анурупа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу IDC з відстеження мобільності та споживчих пристроїв. - Оновлення в освітньому сегменті та зростання кількості випадків використання по вертикалі можуть допомогти ринку планшетів утриматися на плаву в довгостроковій перспективі, але в найближчому майбутньому ми не очікуємо значного зростання продажів планшетів».

«На жаль, планшети завжди займали незручне середнє положення між ПК та смартфонами, і це продовжує чинити тиск на ринок, - підкреслив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі мобільності та споживчих пристроїв IDC. - Однак найуспішніші виробники планшетів зрозуміли, що планшет найкраще працює в парі з ПК або смартфоном, а не проти них. І ми очікуємо, що інші виробники планшетів наслідуватимуть їхній приклад, пропонуючи більш уніфіковане програмне забезпечення та сервіси, хоча для цього знадобиться певний час».

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