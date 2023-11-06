Стартап Ілона Маска xAI презентував АІ-чатбота Grok

6 ноября 2023 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє Financial Times, компанія xAI, стартап Ілона Маска, випустив свою першу модель генеративного штучного інтелекту.

Стверджується, що Grok, нова АІ-система, має «доступ в режимі реального часу» до інформації з X (Twitter), платформи соціальних мереж, яку Маск купив за 44 млрд дол. рік тому. Він повідомив у своєму пості в суботу ввечері, що це дає їй «величезну перевагу над іншими моделями», які значною мірою покладаються на старі архіви інтернет-даних.

Ілон Маск додав, що чат-бот «любить сарказм» і відповідає з «невеликою часткою гумору», сподіваючись, що надання Grok більшої індивідуальності дозволить йому виділитися на все більш переповненому ринку.

«Він також відповідатиме на пікантні запитання, які відхиляються більшістю інших систем штучного інтелекту», - заявили в xAI, оголосивши про «дуже ранню» тестову версію Grok.

Здатність xAI випустити дієздатну модель після, як вони кажуть, лише двох місяців навчання показує, як нові учасники починають забирати увагу від OpenAI, яка випустила свого проривного чат-бота ChatGPT майже рік тому.

Користувачі X можуть подати заявку вже зараз, щоб випробувати Grok, який стане доступним для передплатників нової послуги «Преміум+», вартістю близько 16 доларів на місяць, після того, як завершиться невизначений період тестування платформи.

У вересні конкурент Маска у сфері соціальних мереж Meta оголосив, що запускає близько 30 чат-ботів зі штучним інтелектом у своїх додатках Instagram, Facebook і WhatsApp. У тому числі одного асистента, призначеного для відповідей на запитання користувачів, а також інших ботів, створених на основі образів і подібностей знаменитостей як розважальної гри.

Маск, який минулого тижня заявив, що врешті-решт «AI зможе робити все» і зробить людську роботу застарілою, створив xAI на початку цього року. Його команда інженерів, які раніше працювали в Google DeepMind і Microsoft, намагається наздогнати більш авторитетних конкурентів, таких як OpenAI, співзасновником якого Маск був у 2015 році, але залишив його через три роки.

Експерти попереджали, що чат-бот може проявляти упередженість, поширювати шкідливі матеріали або неправдиву інформацію, відому як «галюцинації».

Інші гравці в цій сфері стикалися з цими проблемами «навіть після того, як різні команди довіри та безпеки цих компаній працювали над тим, щоб зробити їх безпечнішими», - сказав Рід Блекман (Reid Blackman), радник з питань етики штучного інтелекту в Virtue Consultants. «Ілон Маск, з іншого боку, знищив команду з питань довіри та безпеки в [X] і має намір зробити цього чат-бота менш політкоректним, тобто більш грубим і недоречним, - додав Блекман, зазначивши, що «чат-бот Маска становить більші ризики, ніж те, що ми бачили до цього часу».

Попри те, що Grok був створений всього за кілька місяців, Маск стверджує, що його можливості конкурують з останніми моделями від Meta, яка випустила свою модель LLaMA 2 в липні, і Inflection, стартапу в галузі штучного інтелекту, очолюваного колишнім співзасновником DeepMind Мустафою Сулейманом (Mustafa Suleyman). Начебто згідно з результатами порівняльних тестів.

У xAI заявили, що здатність Grok відповідати на математичні запити або демонструвати міркування схожа на GPT-3.5 від OpenAI, модель, яка лежала в основі початкової версії ChatGPT, коли вона була запущена в листопаді минулого року. Стартап додав, що Grok склав випускний іспит з математики в угорській середній школі з оцінкою C, що відповідає моделі Anthropic Claude.

Однак xAI також визнав, що відстає від OpenAI, який у березні випустив свою останню модель GPT-4. Ця модель продемонструвала «людський рівень продуктивності» на професійних тестах, таких як іспит на адвоката в США, і вже впроваджується в додатки компаній-партнерів.

«[Grok] перевершують лише моделі, які були навчені на значно більшому обсязі навчальних даних та обчислювальних ресурсів, таких як GPT-4, - зазначили в xAI. - Це демонструє швидкий прогрес, якого ми досягаємо в xAI у навчанні [великих мовних моделей] з винятковою ефективністю».

Натан Бенаїч (Nathan Benaich), інвестор у галузі штучного інтелекту в Air Street Capital і співавтор звіту State of AI Report, зазначив, що показники Grok «вражають, враховуючи відносно невеликий розмір компанії та той факт, що вони розвернули її за кілька місяців». «Але враховуючи, що компанія належить найбагатшій людині світу і має доступ до десятків тисяч графічних процесорів і найкращих талантів, можна було б очікувати чогось хорошого», - додав він, маючи на увазі чипи графічних процесорів, необхідні для навчання магістрів.

Аарон Бріндл (Aaron Brindle) з Radical Ventures, ще один інвестор в АІ, застеріг, що створення системи штучного інтелекту, яка може приносити дохід бізнес-клієнтам, відрізняється від створення чат-бота, який сподобається споживачеві. «Великі корпоративні клієнти надають пріоритет безпеці, надійності та продуктивності», - сказав він.

Grok - це термін, введений Робертом А. Хайнлайном (Robert A. Heinlein) у його науково-фантастичному романі 1961 року «Чужинець на чужій землі» (“Stranger in a Strange Land”). У книзі Grok - це марсіанський термін, який не має прямого перекладу на земну мову. Критики сперечалися щодо точного визначення цього слова, але зійшлися на версії, що воно означає дуже глибоку емпатію або інтуїцію до чогось. Merriam-Webster визначає його просто як перехідне дієслово, що означає «розуміти глибоко та інтуїтивно».

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні