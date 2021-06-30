Судебные баталии

30 июня 2021 г., 13:35

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Федеральный суд округа Колумбия в понедельник отклонил жалобу Федеральной торговой комиссии США вместе с параллельным иском от 48 прокуроров штатов, которые содержали обвинение в антиконкурентном поведении Facebook при покупке Instagram и WhatsApp. Суд признал, что в своей жалобе правительство не смогло доказать, что Facebook является монополистом на рынке социальных сервисов – хотя суд не согласен со всеми утверждениями Facebook, он все же был вынужден согласиться, что позиция комиссии недостаточно обоснована, жалоба даже не содержит никаких фактических данных о размере рынка и доле Facebook на нём, как будто «агентство ожидает, что суд просто кивнет на общепринятое мнение о том, что Facebook является монополистом».

В результате акции Facebook выросли более чем на 4% и капитализация компании впервые достигла одного триллиона долларов.

FTC заявила, что изучает решение суда. В принципе, жалоба может быть подана снова, в доработанном виде. Тем более, что суд не согласился с аргументами Facebook, что FTC не имеет права пересмотра сделок в далеком прошлом, тем более, что они были согласованы комиссией. А вот прокурорам суд ответил, что пересматривать сделки 2012 и 2014 гг. в 2020-м (когда был подан иск) беспрецедентно и те не смогли доказать, что политика Facebook в отношении собственных мессенджеров и конкурирующих платформ является нарушением антимонопольного законодательства.

Короче, на улице Facebook праздник.

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Ещё одна судебная новость, но другого характера. В Южной Корее суд признал, что Netflix должен платить южнокорейскому провайдеру SK Broadband за использование сети для передачи контента. Собственно, именно так делают местные порталы. Правда, при этом корейское законодательство предусматривает принцип сетевой нейтральности, по которому провайдеры доступа обязаны совершенно одинаково относиться ко всем видам трафика.

Это выглядит довольно запутанным, поскольку, если в США Netflix заключает пиринговые соглашения с провайдерами и платит за это, то в Корее, получается, он должен будет платить (и немало, сумму оценивают в неполные 200 млн долл., что составит примерно половину от выручки Netflix на корейском рынке) за сохранение статус кво, который провайдеры все равно не могут нарушать. Это одновременно и прецедент для остальных стриминговых сервисов, планирующих выход на южнокорейский рынок.

Судебные баталии

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