Столична влада разом з операторами працює над стабільністю зв’язку

4 декабря 2022 г., 11:25

Як повідомив Сергій Попко, начальник «Київської міської військової адміністрації» (КМВА) після ракетного удару 23 листопада в столиці склалася непроста ситуація з енергопостачанням. Енергетики та відповідні комунальні служби працюють цілодобово і є сподівання, що найближчим часом вдасться повернутися до графіка планових відключень.

Що стосується пов’язаних з цим проблем з мобільним зв’язком, керівництво міста разом з операторами виробили алгоритм безперебійної роботи на випадок блекауту. Намагатимуться якомога більше базових станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами.

Також планується встановити по місту близько 40 терміналів супутникового зв’язку Starlink, щоб забезпечити доступом в інтернет лікарні та районні державні адміністрації. Окрім того, частина міської мережі оптоволоконних ліній може працювати навіть при відключенні електрики. Завдяки цьому приблизно половина пунктів незламності будуть оснащені Wi-Fi.

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