Процесори AMD Bergamo з'являться на початку 2023 року

2 декабря 2022 г., 16:45

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На організованому AMD заході Financial Analyst Day, Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), технічний директор AMD і виконавчий віцепрезидент із технологій та інженерії, повідомив нові деталі прийдешнього поповнення лінійки процесорів EPYC четвертого покоління чіпами під кодовою назвою Bergamo. Вони оптимізовані для підвищення щільності обчислень, завдяки наявності до 128 ядер, і на відміну від уже представлених чипів Genoa, мають меншу тактову частоту.



Виробник протиставляє сімейство Bergamo платформам на базі ARM-архітектури, а також Xeon з технологією HBM. "Це рішення конкурує з Graviton і рішеннями на базі ARM, де не потрібна максимально висока тактова частота. Якщо виконуються такі робочі навантаження, як Java, що вимагають високої пропускної здатності, а не пікової частоти, необхідно багато ядер. Тому ми додамо їх у першій половині 2023 року. А пізніше, у 2023 році, ми додамо Sienna - варіант, орієнтований на сферу телекомунікацій", - зазначив Марк Пейпермастер.



Очікується, що процесори AMD Genoa-X надійдуть у виробництво наприкінці третього кварталу 2022 р / на початку першого кварталу 2023 р і будуть представлені приблизно в середині 2023 р. Вони матимуть аналогічну методологію проєктування, що й чипи Milan-X, з 3D V-Cache, оскільки "великий L3" є головною особливістю лінійки. У той час як Milan-X має до 768 МБ кешу L3, процесори Genoa-X матимуть понад 1 ГБ кешу L3 за тих самих 96 ядер, заснованих на дизайні Zen 4. Таким чином, загалом платформа SP5 матиме три сімейства EPYC. "Це версія, в якій ми додаємо кеш прямо поверх процесора, і вона дійсно призначена для того, щоб зробити високопродуктивні робочі навантаження, як-от EDA або навантаження баз даних, ще ефективнішими з погляду сукупної вартості володіння", - підкреслив Марк Пейпермастер.



Анонсовано також APU нового покоління Instinct MI300, де поєднуються графічні ядра CDNA 3 і процесорні ядра Zen 4, доповнені великою кількістю пам'яті HBM3. Очікується, що ці чіпи будуть випущені до 2023 року, у них використовується 5-нм технологічний процес, і вони працюють на тій самій платформі сокета SP5, що і процесори EPYC 4-го покоління. Instinct MI300 базується на архітектурі APU з уніфікованою пам'яттю і новими математичними форматами, що дасть змогу в 5 разів збільшити продуктивність на Ват порівняно з CDNA 2.

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