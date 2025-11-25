Україна стала першою країною, де запрацював Starlink Direct to Cell

25 ноября 2025 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що Україна стала першою країною в Європі, де стартував пілот технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти Київстар можуть обмінюватися повідомленнями SMS через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком.



Starlink Direct to Cell - це можливість залишатися на зв’язку під час довгих знеструмлень або у віддалених селах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий.



«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу - постійні атаки росіян на інфраструктуру, блекаути, пошкодження мереж - ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», зазначив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України



Щоб сервіс працював потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G. Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні. Необхідно бути просто неба, щоб пристрій зловив сигнал супутника. Послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.



«В Україні, де блекаути та пошкодження інфраструктури стали частиною реальності, залишатися на зв’язку означає залишатися в безпеці. У критичні моменти важливе кожне повідомлення - воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу, - обміну SMS. Мільйони українців отримують можливість залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах», заявив Олександр Комаров, CEO «Київстар».



Поки що працюють лише SMS - це дозволяє зв’язатися з рідними чи екстреними службами, коли месенджери не завантажуються. У майбутньому Київстар планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.



У Мінцифрі також зазначили, що технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій.

