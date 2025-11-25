 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна стала першою країною, де запрацював Starlink Direct to Cell

25 ноября 2025 г., 10:25
0 
 

Мінцифри повідомило, що Україна стала першою країною в Європі, де стартував пілот технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти Київстар можуть обмінюватися повідомленнями SMS через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком.

Starlink Direct to Cell - це можливість залишатися на зв’язку під час довгих знеструмлень або у віддалених селах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий.

«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу - постійні атаки росіян на інфраструктуру, блекаути, пошкодження мереж - ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», зазначив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України

Щоб сервіс працював потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G. Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні. Необхідно бути просто неба, щоб пристрій зловив сигнал супутника. Послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.

«В Україні, де блекаути та пошкодження інфраструктури стали частиною реальності, залишатися на зв’язку означає залишатися в безпеці. У критичні моменти важливе кожне повідомлення - воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу, - обміну SMS. Мільйони українців отримують можливість залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах», заявив Олександр Комаров, CEO «Київстар».

Поки що працюють лише SMS - це дозволяє зв’язатися з рідними чи екстреними службами, коли месенджери не завантажуються. У майбутньому Київстар планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.

У Мінцифрі також зазначили, що технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  