Реєстрацію у проекті BEST CIO 2024 подовжено!

30 апреля 2025 г., 17:55

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Оргкомітет BEST CIO повідомляє про подовження періоду реєстрації та заповнення анкет учасників до 22 травня 2025 р.

Головне завдання проєкту залишається незмінним - виявлення найпрофесійніших ІТ-керівників, які працюють в українських компаніях у різних індустріях та галузях.

усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 22 травня 2025 р. Нагадаємо, участь у проєкті - безкоштовна. У конкурсі можуть взяти участь усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 22 травня 2025 р.

На основі зібраних анкет будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які були переможцями проекту у минулі роки, обере трійки фіналістів BEST CIO 2024.

Після першого туру відбудеться другий, у рамках якого з фіналістами та їхніми керівниками будуть проведені персональні інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі, яке визначить переможців BEST CIO 2024 у кожній з індустрій.

Імена переможців BEST CIO 2024 будуть оголошені на урочистій церемонії нагородження у другій декаді червня 2025 р.

Ви можете ознайомитися з результатами попереднього конкурсу. А також до вашої уваги фоторепортаж с церемонії нагородження за підсумками BEST CIO 2023.

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