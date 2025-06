12 июня 2025 г., 19:19

0

Tweet

Організаційний комітет BEST CIO оголосив рішення журі щодо фіналістів проєкту за підсумками минулого року.



До числа фіналістів BEST CIO 2024 увійшли:



Оптова торгівля

Олег Ареф'єв БаДМ

Павло Кордон Grand Distribution

Павло Цимбал BERTA group



Харчова промисловість

Віктор Боровков IDS Ukraine

Денис Дулєнцов Nemiroff

Олександр Пономаренко PepsiCo



Банки

Ігор Василенко А-Банк

Сергій Загорулько УкрСиббанк

Юлія Старокожева Райффайзен Банк



Енергетика

Дмитро Вербовський Енергоатом

Андрій Бобров Укрнафта

Артур Теодорович Укртранснафта



Страхування та фінансові сервіси

Григорій Лісничий NovaPay

Костянтин Мітченко СК "ВУСО

Дмитро Соболєв НАСК "ОРАНТА"



Телеком та медіа

Павло Голіцин Укртелеком

Корній Корнієнко 1+1 Media

Людмила Фіголь Vega Telecom



Роздрібна торгівля

Сергій Гаврилов Comfy

Сергій Володькін Книгарня "Є"

Павло Берьозін ANDImax



Державний сектор

Іван Двойленко Державна міграційна служба України

Олександр Грубіян Міністерство фінансів України

Михайло Лемак Херсонська обласна військова адміністрація





Переможці в кожній категорії будуть обрані журі з числа фіналістів. Їх оголошення відбудеться на урочистій церемонії нагородження BEST CIO 2024, яка відбудеться найближчим часом.



Оргкомітет проєкту висловлює подяку учасникам і партнерам - усім хто підтримав конкурс.



Партнерами Пʼятнадцятого конкурсу для ІТ-директорів України BEST CIO 2024 виступають компанії Check Point, Lenovo, De Novo, IT-Solutions, UCloud та O-Digital.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0

Tweet