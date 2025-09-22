Понад 4,5 млрд грн щороку заощаджують державі та громадянам водійські послуги в Дії

22 сентября 2025 г., 10:25

Послуги для водіїв – одні з найпопулярніших у Дії. Щороку українці отримують 13,3 млн водійських послуг онлайн: замінюють свідоцтво про реєстрацію або посвідчення, перереєстровують авто тощо.

Згідно з дослідженням Civitta, цифрові послуги для водіїв економлять державі та громадянам 4,5 млрд грн на рік. А якщо всі водії перейдуть на цифрові сервіси – ефект перевищить 10 млрд грн.

Окрім того, цифровізація зробила послуги значно дешевшими, у деяких випадках витрати менші на 99%: цифрове водійське посвідчення – 2 млн послуг, економія 9,5 млн грн; цифровий техпаспорт на авто – 1,9 млн послуг, економія 14,1 млн грн; цифрова страховка – 6 млн послуг, економія 30,4 млн грн; шеринг техпаспорта – 252 тис. послуг, економія 1,1 млрд грн.

