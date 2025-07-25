Хаб екстреної енергетичної допомоги Україні прийняв 1870 вантажів загальною вагою понад 24 тисячі тонн від 38 країн світу

25 июля 2025 г., 10:25

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На тлі постійних ворожих атак на енергетику маємо відповідати на нові виклики, поєднуючи оборону, ремонт обладнання, децентралізацію й ефективну взаємодію з партнерами. Про це заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

«Наші стратегічні пріоритети зосереджені на внутрішніх трансформаціях, які повністю відповідають викликам війни. Зокрема, це захист і підвищення стійкості енергосистеми, а також забезпечення стабільності енергопостачання та децентралізація та модернізація енергетичної інфраструктури», – зазначила Світлана Гринчук.

Міністр енергетики також наголосила на необхідності накопичення ресурсів для стабільного проходження наступного опалювального сезону, а також на створенні стратегічного газового резерву для потреб України та країн Східної Європи.

Світлана Гринчук зазначила, що для роботи з партнерами існує кілька ключових інструментів. Це Фонд підтримки енергетики України, у якому на липень 2025 року акумульовано понад 1,15 мільярда євро від 33 держав-донорів. А також Хаб екстреної енергетичної допомоги, що займається прийомом, логістикою та розподілом гуманітарних вантажів для підприємств критичної інфраструктури. За час роботи Хабу було прийнято 1870 вантажів загальною вагою понад 24 тисячі тонн від 38 країн світу.

Не менш важливою, на думку Міністра, є двостороння співпраця України з партнерами, зокрема з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), Урядами Франції, Бельгії, Данії та Литви.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та співпрацю з МАГАТЕ, перспективи атомної енергетики, розвитку газовидобування, гармонізацію законодавства з правом ЄС, зокрема результати скринінгу.

Міністр енергетики України подякувала міжнародним партнерам за тісну співпрацю та взаємну підтримку.

«Допомога український енергетиці сьогодні – це спільна реалізація новітніх рішень та інженерних технологій, що починається зі спільних цінностей та спільного бачення майбутнього. Наша енергетична боротьба продемонструвала, як багато у нас однодумців», – резюмувала Світлана Гринчук.

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