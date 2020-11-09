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Sony предложит на рынке дроны собственной разработки

9 ноября 2020 г., 16:52

Sony предложит на рынке дроны собственной разработки

Компания Sony официально сообщила о старте нового направления - разрабтке и продаж дронов для потребительского рынка.

Решение, по мнению наблюдателей, вполне логичное, поскольку компания имеет много наработок в области фото и видекамер, плюс компания имеет заметный вес в этом сегменте.

Дроны Airpeak компания нацеливает на тех, кто занят творчеством в области создания видеоконтента.

Информация о том, что Sony ведет разработки собственных дронов начала появляться еще в феврале. А несколько лет назад Sony зарегистрировала патенты по направлению “Flying Camera and a System”, а сентябре прошлого года был подан еще один патент US 20200036901A1 в той же области.

Кроме того, уже несколько лет работает компания, выпускающая дроны, Aerosense - совместное предприятие между Sony и ZMP. Так что нельзя сказать, что японский гигант абсолютный новичок в данном сегменте. Хотя, конкуренция на рынке дронов нешуточная и чтобы завоевать свое место в лидерах Sony придется приложить много усилий.

Как отмечается, первые продукты Airpeak компания представит весной 2021 года.

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