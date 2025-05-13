Новий смартфон Sony Xperia 1 VII базується на платформі Snapdragon 8 Elite

13 мая 2025 г., 14:35

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Представлений Sony смартфон Xperia 1 VII доволі схожий на свого попередника, оскільки оснащений дисплеєм з тією ж діагоналлю 6,5 дюйма, таким же акумулятором на 5 000 мАг і потрійною системою камер на задній панелі. Але є в новинці й ключові удосконалення. Крім використання двох нових кольорів - Moss Green і Orchid Purple - модель Sony Xperia 1 VII отримала чип Snapdragon 8 Elite.



Основна камера і безперервний оптичний зум залишилися колишніми - у конфігурацію входить ширококутна камера 24 мм f/1.9 з 1/1,35-дюймовим сенсором Exmor T, OIS і PDAF. Телеоб'єктив 85 мм - 170 мм f/2.3-f3.5 з невеликим 1/3,5-дюймовим датчиком Exmor RS. Зум, як і раніше, має можливості телемакро - мінімальна дистанція фокусування становить 4 см при 120 мм.

Новинкою цього року є ультраширококутна камера - це, як і раніше, 16-міліметровий об'єктив, але з яскравішою діафрагмою f/2.0 (проти f/2.2) та 1/1,56-дюймовою матрицею Exmor RS - у 2,1 раза більшою, ніж у попередньої моделі.



Система камери Alpha оснащена штучним інтелектом: автофокусування по очах у реальному часі від Sony для людей і тварин, розпізнавання основних об'єктів фільмування за допомогою AI, також за допомогою штучного інтелекту визначається баланс білого, експозиція і глибина. Є підтримка Ultra HDR. Sony зберегла й фізичну двоступеневу кнопку камери, але цього року вона стала трохи ширшою і зручнішою.



Варто зазначити, що в Xperia 1 VII з'явився 3,5-мм аудіороз'єм. У ньому використовується якісніший припій з додаванням золота, що значно знижує втрати при передачі сигналу. Усередині телефон, як і раніше, оснащений аудіоінтегральною схемою преміумкласу.



Також є вбудований слот для карт пам'яті microSD, що дає змогу значно розширити вбудовану пам'ять телефону на 256 ГБ.



Телефон захищений від води та пилу за стандартом IP68, має скло Gorilla Glass Victus 2 на передній панелі та GG Victus на задній.

Xperia 1 VII оснащений новітньою SoC Snapdragon 8 Elite з випарною камерою для охолодження. Вона працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Також є Wi-Fi 7, а пропускна здатність Bluetooth вдвічі більша порівняно з Xperia 1 VI.



Дисплей - 10-бітна 6,5-дюймова OLED-панель Bravia 120 Гц з роздільною здатністю 1080x2340 - практично ідентичний панелі попереднього Xperia 1, хоча цей дисплей на 20% яскравіший.



Sony вбудувала два датчики освітленості (один на передній панелі, інший на задній), які допомагають точно налаштувати яскравість. Також передбачено автоматичне налаштування кольору при різному освітленні, що збільшує яскравість і насиченість при сильному світлі.



Фронтальні повносмугові стереодинаміки на 10% більш насичені низькими та середніми частотами та були налаштовані у співпраці з Sony Music Entertainment.



Xperia 1 VII зберіг батарею місткістю 5000 мАг і зарядку потужністю 30 Вт. Проте, Sony стверджує, що з його допомогою можна розраховувати на 2 повних дні автономної роботи, включно з 36 годинами безперервного відтворення відео.



Sony пропонує набір функцій, що забезпечують безпеку батареї - Xperia Adaptive Charging і Battery Care, - які гарантують 4 роки її автономної роботи. Sony стверджує, що після 48 місяців використання батарея втратить менш як 20% своєї місткості.



Нарешті, Xperia 1 VII постачається з Android 15 з коробки, і Sony обіцяє щонайменше 4 оновлення версії ОС і 6 років виправлень безпеки.



Sony Xperia 1 VII постачається в трьох кольорах - Slate Black, Moss Green і Orchid Purple - і в єдиній конфігурації 12/256 ГБ (для Азії буде випущена модель на 512 ГБ). Смартфон уже доступний для замовлення в Європі та Великій Британії, а його постачання розпочнеться в червні. Ціна новинки встановлена на рівні 1499 євро.

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