 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 45 (1240)

01.11 - 08.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Позитивные новости о разработке вакцины обрушили акции Zoom почти на 20%

9 ноября 2020 г., 17:22
0 
 

Позитивные новости о разработке вакцины обрушили акции Zoom почти на 20%

Акции Zoom Video резко упали в цене в понедельник с открытием биржи.

Стоимость ценных бумаг компании снизилась с 500 долл. до 415 долл. Как отмечает CNBC, это произошло после того, как Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против коронавируса продемонстрировала эффективность 90% на поздней стадии испытаний. На фоне того, что разработчики надеялись, что вакцина будет эффективна с долей вероятности не менее 75%. «Я думаю, что мы уже можем видеть свет в конце туннеля», - заявил председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC.

На фоне этих сообщений акции компаний, сервисы которых были наиболее востребованы в период карантинных мер, начали падать в цене. Помимо Zoom — ценные бумагиAmazon и Netflix стали дешевле на 3,4% и 5,4% соответственно. Акции Teladoc Health упали на 6,4%, а Shopify - на 5,1%.

С начала года, когда начала набирать обороты пандемия по всему миру, акции Zoom Video выросли на 635%, у Amazon,Ne tflix, Shopify - на 79,2%, 59,1%, 162,8% соответственно.

В понедельник инвесторы, похоже, переключали внимание на компании, которые выиграют от восстановления обычных условий.

Акции Bank of America на премаркете выросли примерно на 8%, а JPMorgan Chase - на 7,2%. Круизные операторы Carnival Corp., Royal Caribbean.и Norwegian Cruise Line поднялись в  цене почти на 20%, а American Airlines - подорожали более чем на 22%.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  