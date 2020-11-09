Позитивные новости о разработке вакцины обрушили акции Zoom почти на 20%

9 ноября 2020 г., 17:22

0

Tweet

Акции Zoom Video резко упали в цене в понедельник с открытием биржи.



Стоимость ценных бумаг компании снизилась с 500 долл. до 415 долл. Как отмечает CNBC, это произошло после того, как Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против коронавируса продемонстрировала эффективность 90% на поздней стадии испытаний. На фоне того, что разработчики надеялись, что вакцина будет эффективна с долей вероятности не менее 75%. «Я думаю, что мы уже можем видеть свет в конце туннеля», - заявил председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC.



На фоне этих сообщений акции компаний, сервисы которых были наиболее востребованы в период карантинных мер, начали падать в цене. Помимо Zoom — ценные бумагиAmazon и Netflix стали дешевле на 3,4% и 5,4% соответственно. Акции Teladoc Health упали на 6,4%, а Shopify - на 5,1%.



С начала года, когда начала набирать обороты пандемия по всему миру, акции Zoom Video выросли на 635%, у Amazon,Ne tflix, Shopify - на 79,2%, 59,1%, 162,8% соответственно.



В понедельник инвесторы, похоже, переключали внимание на компании, которые выиграют от восстановления обычных условий.



Акции Bank of America на премаркете выросли примерно на 8%, а JPMorgan Chase - на 7,2%. Круизные операторы Carnival Corp., Royal Caribbean.и Norwegian Cruise Line поднялись в цене почти на 20%, а American Airlines - подорожали более чем на 22%.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!