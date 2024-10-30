Нові флагманські телевізори Sony BRAVIA 8 обійдуться від 83999 грн

30 октября 2024 г., 16:35

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За заявою Sony, 30 жовтня в Україні стартують продажі нової флагманської лінійки телевізорів Sony BRAVIA 8. Новинки доступні за орієнтовною ціною від 83999 грн залежно від діагоналі. Ця серія OLED-телевізорів доступна в діагоналях 55, 65 та 77 дюймів.



Зазначено, безмежно глибокі темні відтінки й надзвичайна деталізація зображення на OLED-екрані забезпечують приголомшливі текстури та реалістичність. Це дозволяє глядачам побачити найдрібніші деталі, особливо в режимах Studio Calibrated, розроблених у співпраці з провідними стрімінговими сервісами.



Процесор нового покоління XR від Sony оснащений системою розпізнавання сцен, яка з високою точністю виявляє та аналізує дані, а потім оптимізує зображення для максимальної реалістичності, щоб відтворити задум творця фільму.



OLED панель у поєднанні з технологією XR Contrast Booster покращує баланс між глибокими чорними кольорами та яскравими ділянками, забезпечуючи високу деталізацію як у темних, так і у світлих зонах без втрати яскравості зображення.



Технологія Acoustic Surface Audio+ перетворює екран на динамік. Це забезпечує унікальний звуковий досвід, адже звук не просто виходить зі звичних динаміків, а точно синхронізується з подіями, які відбуваються на екрані. Така синхронізація створює об'ємне сприйняття та забезпечує максимальну реалістичність подій.



Функція Voice Zoom 3 відповідає за оптимізацію діалогів та робить їх чіткими й зрозумілими навіть у динамічних сценах. Voice Zoom 3 автоматично аналізує аудіо, відокремлює голоси від фонового шуму і підсилює їх, що дозволяє глядачу чітко сприймати кожне слово без необхідності збільшувати загальну гучність.



Google TV перетворює телевізор на мультимедійний портал з сотнями тисяч додатків та ігор й надає можливість керувати ним голосом за допомогою функції Hands Free Voice Search. Достатньо просто промовити фразу «Ok, Google» та назву фільму або передачі. Телевізор також можна інтегрувати у систему розумний дім, завдяки підтримці Google Home та Apple Home Kit.



Завдяки панелі з частотою оновлення 120 Гц і підтримці HDMI 2.1, телевізор може відтворювати ігри у роздільній здатності 4K з частотою 120 кадрів на секунду. Технології VRR (Variable Refresh Rate) й ALLM (Auto Low Latency Mode) забезпечують плавність, та чіткість зображення без затримок та лагів у динамічних іграх.



Вбудоване ігрове меню Game Menu надає можливість індивідуально налаштовувати ігрові режими під потреби гравця. Меню дозволяє точно регулювати контраст та інші параметри зображення, забезпечуючи оптимальні умови для гри.



Телевізор має надтонкий, мінімалістичний дизайн, що підходить, як для класичного, так і для сучасного інтер'єру.



BRAVIA 8 оснащений регульованими ніжками з можливістю встановлення у чотирьох різних позиціях, що дозволяє його розмістити на будь-якій поверхні у вітальні, зберігаючи естетику простору.

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