Sony презентувала нову камеру ZV-1F для ведення влогів

Компанія Sony представила в Україні нову відеокамеру ZV-1F, що розширює лінійку влогерських продуктів. ZV-1F пропонує простий інтерфейс і ефективні функції, які забезпечують широкі можливості для втілення творчих ідей у дуже компактному розмірі.



Основні характеристики ZV-1F

• Надширококутний об’єктив із фіксованою фокусною відстанню 20 мм для знімання селфі.

• Розмиття фону та автоекспозиція з пріоритетом на обличчях.

• Оптимізація тону шкіри, включаючи опцію Soft Skin Effect.

• Високоточне фокусування та автофокусування на очах як для людей, так і тварин.

• Active Mode — стабілізація зображення при зніманні відео.

• Попередні налаштування Creative Look для максимальної візуальної виразності.

• Сповільнено та прискорене знімання для ще більшої креативності.

• Налаштування Product Showcase для оглядів продуктів.

• Покращені функції сенсорного екрана з сенсорним масштабуванням і покроковим масштабуванням.

• Чіткий запис голосу з 3-капсульним мікрофоном і вітровим екраном.

• 4K, 30 кадрів на секунду / FHD, 120 кадрів на секунду.

• Просте підключення до смартфона для розповсюдження контенту в соціальних мережах.

• Екологічність та зменшення впливу на навколишнє середовище (використання переробленого пластику).



«Ми розробили кишенькову камеру для відеоблогів ZV-1F з думкою про авторів контенту, — розповів Янн Салмон Леганьєр, директор з продуктового маркетингу у Digital Imaging Sony Europe. — Оскільки аудиторія стимулює попит на високоякісний контент, творцям потрібна універсальна та проста у використанні камера, яка забезпечує чудову якість із творчими можливостями та бездротовою передачею контенту. Ми також пишаємося тим, що розробили ZV-1F з дотриманням екологічних принципів, оскільки екологічність залишається ключовим напрямком для Sony».



ZV-1F створено, щоб об’єкти знімання сяяли в будь-яких сценах завдяки надширококутному об’єктиву із фокусною відстанню 20 мм для оптимального знімання селфі та захоплення більшої кількості фону. Камера для відеоблогу також пропонує ефект фонового “боке” як на фотографіях, так і на відео, щоб більш виразно підкреслити об’єкт або створити більш м’який вигляд.



Опція Soft Skin Effect згладжує та зменшує зморшки під час знімання відео, а також створює ефект природного відтінку шкіри на фото та відео. Технологія Face Priority AE автоматично регулює яскравість під час знімання, щоб обличчя можна було зняти з оптимальною яскравістю навіть при мінливому освітленні. Камера ZV-1F також вирізняється високоточним фокусуванням і автофокусом на очах людей і тварин, що дозволяє тримати фіксацію на очах і обличчі без перемикання на інші предмети. Користувачі можуть легко змінювати об’єкти за допомогою сенсорного екрана камери.



Також при зніманні відео доступна стабілізація зображення в електронному режимі Active Mode, що забезпечує стабільну та плавну картинку під час руху.



Гарним доповненням у ZV-1F стали функція Creative Look, яка пропонує користувачам кілька параметрів попередніх налаштувань для створення бажаної атмосфери на знімках та відео з різницею в тонах, яскравості, глибині кольору тощо. Всього доступно 10 режимів, які розширюють творчі можливості та дозволяють користувачам миттєво ділитися контентом без необхідності редагування.



ZV-1F також має режим S&Q, з яким можна здійснювати як уповільнене знімання, з меншою у 5 разів швидкістю, так і пришвидшену з 60-кратною швидкістю для досягнення бажаного ефекту.



В комплекті до камери також додано спрямований 3-капсульний мікрофон з вітрозахистом для забезпечення чіткого запису голосу та зниження рівня шуму у вітряну погоду.



Компанія Sony розробила ZV-1F для максимально простого користування, щоб відеоблогери інтуїтивно керували камерою та могли зосередитися на створенні контенту без зайвих труднощів. Камера має невелику вагу — 229 г, доволі компактна для повсякденного використання, її зручно всюди носити з собою. Вона оснащена сенсорним РК-екраном зі змінним кутом нахилу, тому можна змінювати налаштування, наприклад зум, лише одним дотиком, що робить користування інтуїтивним.



Нова блогерська камера має кнопку перемикання "боке", яка дозволяє користувачам прямо під час запису відео швидко вмикати фоновий ефект, якщо є бажання виділити обличчя. Також камера передбачає налаштування Product Showcase, яке дозволяє користувачам плавно перемикати фокус між обличчям і продуктами, тому вона ідеально підходить для знімання оглядів.



ZV-1F оснащена таймером автоспуску та індикатором запису, що робить знімання контенту ще легшим.



Новинка ZV-1F була оптимізована для використання зі смартфоном. Новий застосунок від Sony для смартфонів Imaging Edge Mobile Plus дозволяє користувачам підключатися до камери через Bluetooth або Wi-Fi та передавати зображення та відео. Відзнятий контент можна легко перенести на смартфон і поділитися ним у соціальних мережах. Користувачі можуть навіть позначати знімки для публікації в соціальних мережах, використовуючи позначки під час знімання або на камері. До того ж користувачі матимуть змогу створювати 15, 30 або 60-секундні кліпи та швидко публікувати їх без необхідності редагування тривалості ролика відповідно до конкретної соцмережі.



Застосунок Imaging Edge Mobile Plus також дозволяє користувачам керувати багатьма налаштуваннями камери, такими як дата, час та регіон, оновлювати програмне забезпечення та отримувати посібники з використання. Він забезпечує дистанційне керування камерою ZV-1F, відображає рівень заряду батареї та залишок доступної пам’яті.



Користувачі можуть використовувати ZV-1F як високоякісний пристрій для прямих трансляцій та стрімів. За допомогою відповідної програми для відеоконференцій пристрій може функціонувати як високопродуктивна вебкамера при підключенні до смартфона або комп’ютера через USB.



Камера ZV-1F сумісна з держаком для знімання Sony GP-VPT2BT з бездротовим пультом, який забезпечує дистанційне керування зумом, записом тощо, та може слугувати мініштативом для стабільного знімання. Для кращого запису звуку можна легко під’єднати зовнішній мікрофон через роз’єм для аксесуарів.



Нова камера Sony ZV-1F доступна за ціною від 26299 гривень в офіційному магазині Sony Centre.

