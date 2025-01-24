Sony припиняє виробництво записуваних дисків Blu-Ray

24 января 2025 г., 16:35

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Виробництво дисків Blu-ray для споживчого ринку компанією Sony добігає кінця. За даними AV Watch, Sony припиняє випуск чотирьох типів споживчих записуваних дисків - 25 ГБ BD-RE, 50 ГБ BD-RE DL, 100 ГБ BD-RE XL і 128 ГБ BD-R XL, а також професійних дисків для виробництва відео та архівів оптичних дисків для зберігання даних.



Рішення Sony припинити виробництво Blu-ray для цих конкретних сфер застосування пояснюється слабким ринком і тим, що продукт не відповідає бізнес-цілям. Однак, попри припинення випуску записуваних Blu-rays, виробництво інших дисків триватиме.



Рішення Sony про припинення виробництва «записуваних оптичних дисків» спочатку поширювалося у вигляді чуток, але компанія підтвердила, що «бізнес носіїв інформації продовжує залишатися в мінусі», що і спонукало її піти на цей крок. Точної дати припинення випуску записуваних Blu-rays поки немає, але компанія має зайнятися плануванням останніх партій найближчим часом.



Наявні запаси все ще будуть у продажу. Варто зазначити, Sony вже давно є найбільшим новатором у цій категорії, але такі компанії, як Ritek, HP і Verbatim, можуть запропонувати кілька варіантів.



Очевидно, що кінець Sony Blu-ray не поширюється на всі види фізичних дисків, але, судячи з ситуації, це може статися в найближчі кілька років. Sony припиняє випуск Blu-ray для певних продуктів, які виробляються на її заводах у місті Тагадзьо в префектурі Міягі, Японія. Диски для PlayStation і Xbox, наприклад, випускаються окремо на підприємствах DADC (Digital Audio Disc Corporation) і існуватимуть ще деякий час.



За останні кілька років переходу на цифрові носії сприяла популярність стрімінгових платформ та інтернет-магазинів ігор. Вихід ігор на фізичному носії тепер сприймається як велика удача, тоді як десять років тому це було б вирішеним фактом.



Широкій публіці стало зручніше володіти тільки цифровим контентом, що робить виробництво фізичних носіїв бізнесом, що вмирає. Знову ж таки, припиняється випуск тільки записуваних Blu-rays, тому фільми та відеоігри не зачіпаються, але ці види носіїв задали тенденцію, з якою знайомі споживачі.



Sony вже відзначила перехід на цифрові технології, відмовившись від дискового приводу в PS5 Slim, і навіть Xbox One S/X і Xbox Series X відійшли від інтеграції. І зараз активно спостерігається відмова від фізичних носіїв.



Зростання безлімітних хмарних сховищ також спонукало багатьох перейти від запису інформації на фізичні диски до завантаження всього в інтернет, оскільки це потребує менше фізичного простору.



Оскільки люди все ж записують свої особисті документи на фізичні пристрої зберігання, жорсткі диски та твердотільні накопичувачі мають набагато більший потенціал. Ноутбуки більше не оснащуються дисководами, а нові покоління користувачів не бачили CD або DVD у реальному житті, тому запис контенту на диски - це воістину втрачене мистецтво. Проте, коли мова заходить про фільми на Blu-ray, попит на диски все ще досить високий, тож фізичний формат нікуди не дінеться найближчим часом.



Вінілові платівки повертаються. Стрічки досі використовуються для резервного копіювання даних у багатьох організаціях, забезпечуючи доступний і надійний запис інформації для тих, хто не хоче покладатися тільки на хмару. Через циклічність тенденцій багато технологій минулого повертаються, але це не обов'язково стосується всіх технологій.



Припинення випуску записуваних Blu-rays - передбачуваний розвиток технологій, оскільки ці диски мають обмежений обсяг пам'яті та не такі надійні, як інші варіанти зберігання даних. Після припинення підтримки записуваних Blu-ray з боку Sony у конкурентів з'явиться можливість зайняти їхнє місце і популяризувати, проте навряд чи хтось вважатиме це досить вигідним, щоб втрутитися. Коли Sony припинить випуск записуваних Blu-rays, це торкнеться лише невеликої частини споживачів, але свідчить про те, куди далі рухається процес знищення фізичних носіїв.

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