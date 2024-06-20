Смартфон Honor Magic V Flip, що розкладається, оснащений 4-дюймовим зовнішнім екраном

20 июня 2024 г., 13:35

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Компанія Honor представила свій перший доладний смартфон Magic V Flip, виконаний за принципом розкладачки. Однією з його відмінних рис є зовнішній 4-дюймовий LTPO OLED-екран. Він забезпечує роздільну здатність 1092×1200 (405 ppi), адаптивну частоту оновлення 120 Гц, максимальну яскравість до 1600 нит і високочастотне ШІМ-затемнення 2160 Гц. Крім того, монітор розумно використовує велику діагональ, розділяючи контент, наприклад, програми в режимі 16:9 для кращого масштабування, і підтримує горизонтальний поділ для перегляду відео з панеллю управління на нижній половині.



Крім того, запропоновано безліч опцій Always on Display (AoD) та можливість запускати повноекранні програми прямо на зовнішньому екрані. Honor також додала кілька розумних функцій безперервності, які автоматично розширюють програми під час переходу із зовнішнього екрана на основний дисплей.



До речі, про основний дисплей – це 6,8-дюймовий LTPO OLED з роздільною здатністю FHD+, співвідношенням сторін 21:9 та адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Він також може забезпечити пікову яскравість 3000 нит, охоплює 92% колірного простору BT.2020 і сертифікований Dolby Vision.



Magic V Flip повністю складається і має розміри 14,89 мм у закритому стані та 7,5 мм у розгорнутому. У ньому використовується фірмовий шарнірний механізм, розроблений Honor, з легкими компонентами зі сталевої фольги та з алюмінієвою рамкою.



Пристрій оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ, хоча версія початкового рівня має 12 ГБ оперативної та 256 ГБ енергонезалежної пам'яті. У конструкції використана 0,25-міліметрова ультратонка пластина VC з рідинним охолодженням, що покриває площу розсіювання тепла у 2300 мм.



Новий смартфон оснащений основною камерою на 50 Мп із сенсором Sony IMX906 (розміром 1/1,56 дюйма та з діафрагмою f/1,9) з оптичною стабілізацією зображення та надширококутним модулем на 12 Мп, який виконує функцію макрооб'єктиву. Також є фронтальна камера на 50 Мп із сенсором IMX816, яка підтримує автофокусування.



Новинка працює під керуванням MagicOS 8.0 на базі Android 14, а її акумулятор місткістю 4800 мАг підтримує швидку зарядку 66 Вт.



Honor Magic V Flip доступний у кольорах «Чорний ірис», «Біла камелія» та «Рожеве шампанське». Існує також обмежена версія Jimmy Choo із зеленим блиском, натхненним елітним взуттям, та кришталевими прикрасами.



Ціна на комплектацію 12/256 ГБ починається від $690. Висококласна модель з 16 ГБ ОЗУ та сховищем місткістю 1 ТБ коштує $827. Поки що не повідомляється, чи вийде Magic V Flip на міжнародний ринок і коли це станеться.

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