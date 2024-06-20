Thales підписала три угоди з українською промисловістю

20 июня 2024 г., 14:35

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За повідомленням Thales, три угоди від імені компанії підписали Паскаль Сурісс (Pascale Sourisse), старший виконавчий віцепрезидент з міжнародного розвитку, Крістоф Саломон (Christophe Salomon), виконавчий віцепрезидент із безпечних комунікацій та інформаційних систем, і Ерве Дамманн (Hervé Dammann), виконавчий віцепрезидент із наземних і повітряних систем.



Дві угоди стосуються одного з підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість":



Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке сприятиме постачанню та експлуатації обладнання для портфеля оборонних систем Групи, включно з електронною війною, а також обладнанням тактичного зв'язку, системами ППО та радарами.



Друга угода стосується електронних бойових засобів, де Thales забезпечить велике технічне обслуговування, тестування і спеціалізоване навчання. Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дасть змогу скоротити цикли ремонту та обслуговування і забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.



У рамках окремої та третьої угоди, підписаної з українською компанією FRDM, що спеціалізується на БПЛА і UGV, Thales має намір спільно з FRDM розробити та виготовити безпілотну авіаційну систему, здатну нести та випускати боєприпаси.



Паскаль Сурісс, старший виконавчий віцепрезидент з міжнародного розвитку, сказав: "Thales є давнім партнером українських військ, співпрацюючи з ними понад 10 років, спочатку в галузі радіоелектронної боротьби, а потім розширивши спектр програм. У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales у забезпеченні готовності сил України. Надалі вони також демонструють нашу прихильність, завдяки співпраці з провідними українськими гравцями та постачальниками, створенню довгострокового плацдарму в Україні та зміцненню місцевої оборонної промисловості країни".

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