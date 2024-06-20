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Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. на розвиток від Angels for Ukraine

20 июня 2024 г., 12:35

Українські технологічні проєкти на ранніх стадіях розвитку мають можливість залучити до €500 тисяч від Angels for Ukraine, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Крім грошової допомоги, українські інноватори також отримають: менторську підтримку; можливість співпраці з європейськими партнерами; обмін досвідом зі світовими технократами. Приймання заявок до 21 червня за посиланням.

Фонд Angels for Ukraine створений за участі світового ком’юніті ангельських інвесторів COREangels з метою фінансової підтримки української екосистеми стартапів у складні часи.

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