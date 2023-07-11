Система ситуаційної обізнаності «Дельта» пройшла тестування на навчаннях НАТО

11 июля 2023 г., 16:35

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За повідомленням Представництва НАТО в нашій країні, була успішно протестована українська національна система ситуаційної обізнаності “Дельта” на навчаннях НАТО CWIX 2023.



Зазначено, «Дельта» підтвердила спроможність обмінюватися інформацією за поширеним в країнах НАТО протоколом Link16, що потенційно дає можливість отримувати дані з винищувачів F-16 та інших видів сучасного іноземного озброєння.



«Дельта» підтвердила взаємосумісність з 15 системами з 10 країн, включно з 3 системами, розробленими НАТО. Тобто, “Дельта” – інформаційна система нового покоління, яку можна використовувати в мультидоменних багатонаціональних операціях – концепції мережецентричної війни, яку зараз активно розвивають в НАТО.



Систему «Дельта» тестують на CWIX з 2018 року, і всі навчання вона проходить успішно, але цей рік став винятковим – тестування на взаємосумісність “Дельти” з іншими системами проводилися одразу за 12 з 19 напрямків, і скрізь – позитивний результат. Раніше “Дельту” тестували всього в одному напрямку CWIX – Multilateral Interoperability Programme, але на цьогорічних навчаннях офіцери Центру інновацій провели тестування у більшості з доступних робочих секцій: мультидоменних та спільних операцій, наземного, морського, повітряного, кібернетичного та космічного домену, розвитку спроможностей зв'язку, моделювання та симуляцій обставин тощо. Під час тестів в кожній з секцій “Дельта” підтвердила взаємосумісність та обмін даними за визначеними протоколами. Це – вагоме досягнення команди “Дельти” та командира Центру інновацій полковника Марата Утюшева.



«Інтеграційна платформа “Дельта” – наочний приклад того, що Україна активно працює над власною програмою взаємосумісності у сфері інформаційних технологій, роль яких є визначальною у цій війні. В той час як українські військові прямо на полі бою опановують новітні зразки західного озброєння, українські розробники Центру інновацій створюють бойові системи, здатні забезпечувати складні роботизовані операції із застосуванням високотехнологічної зброї, що в рази підвищує ефективність її застосування. Це – реальні досягнення, якими Україна має відверто пишатися і може сміливо демонструвати партнерам в НАТО», – коментує результати тестувань керівник ІТ-напряму ГО Аеророзвідка Руслан Прилипко.



Нагадаємо, CWIX – це щорічні навчання НАТО, де тестують на взаємосумісність національні бойові та інформаційні системи з системами та протоколами НАТО. “Дельта” – єдина з наявних українських військових систем, побудована за стандартами НАТО, яку успішно тестують на CWIX з 2018 року. Цього року Україна перевірила обмін ситуаційною обізнаністю в інтернаціональному середовищі навчань CWIX, в яких брали участь 1900 фахівців 40 націй.

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