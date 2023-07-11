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GlobalLogic купує ірландського розробника хмарного програмного забезпечення у сфері зв’язку Sidero

11 июля 2023 г., 17:35
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GlobalLogic купує ірландського розробника хмарного програмного забезпечення у сфері зв’язку Sidero

GlobalLogic, компанія Hitachi Group, оголосила про укладення угоди з придбання Sidero – провідної ірландської компанії з розробки хмарного програмного забезпечення у сфері зв’язку. Ця угода спрямована на зміцнення потенціалу GlobalLogic у динамічному секторі комунікаційних технологій та розширення присутності компанії в Європі, зокрема в Ірландії.

Компанії в індустрії комунікацій традиційно є найбільш інноваційними, коли мова йде про цифрову трансформацію. Досвід Sidero у таких технологіях, як Radio Access Network (RAN, мережа радіодоступу), Self-Optimizing Networks (SON, самоорганізовані мережі), хмарних рішеннях та практиках гнучкої розробки (Agile), доповнять велике інженерне портфоліо GlobalLogic. Талановита команда інженерів та дизайнерів Sidero, яка розташована в Атлоні (Республіка Ірландія) та Ньюрі (Північна Ірландія), створюватиме інноваційні рішення для поточних та майбутніх клієнтів GlobalLogic.

Умови угоди не розголошуються. Згідно з домовленостями Sidero продовжить працювати в поточному складі як дочірня компанія GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів. Очікується, що вона буде остаточно укладена до кінця року.

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