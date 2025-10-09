 
Компанія BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями beedigit та factory.online

9 октября 2025 г., 15:35

Міжнародна технологічна компанія BHAG Digital, заснована українцями, офіційно оголосила про початок діяльності в Україні. Як зазначається, компанія з головним офісом у Dubai Internet City (UAE), вже працює на ринках Близького Сходу та Північної Африки (MENA), і тепер розширює свою присутність.

BHAG спеціалізується на створенні комплексної цифрової екосистеми для управління бізнес-процесами та виробничим обладнанням. Продуктова лінійка включає хмарну платформу для управління виробництвом, планування, закупівель, продажів та розрахунку собівартості factory.online та рішення для моніторингу обладнання, відстеження продуктивності, контролю енерговитрат та підвищення ефективності виробництва beedigit.com.

Рішення BHAG орієнтовані на цифрову трансформацію промислових підприємств у таких галузях, як машинобудування, металообробка, харчова промисловість, а також у виробництві дронів і товарів подвійного призначення.

