Gartner: 79% корпоративних стратегів вважають AI та аналітику критично важливими для успіху в найближчі два роки

11 июля 2023 г., 15:35

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Сімдесят дев’ять відсотків корпоративних стратегів заявили, що такі технології, як аналітика, штучний інтелект та автоматизація, будуть критично важливими для їхнього успіху протягом наступних двох років, згідно з опитуванням компанії Gartner.

Опитуванні заявили, що в середньому 50% стратегічного планування та виконання діяльності можуть бути частково або повністю автоматизовані; наразі автоматизовано лише 15%.

Опитування проводилося з жовтня 2022 року по квітень цього року серед 200 лідерів корпорацій у Північній Америці, Західній Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Австралії/Новій Зеландії, які представляють різні галузі, доходи та розміри.

«Використання аналітики та штучного інтелекту для прийняття більш ефективних і глибоких стратегічних рішень є одним з найбільших викликів і можливостей, з якими корпоративні стратеги зіткнулися цього року, - підкреслив Девід Ейкерс (David Akers), директор з досліджень Gartner. - Протягом багатьох років стратеги говорили своїм компаніям: «Якщо ви хочете залишатися конкурентоспроможними та ефективними, вам потрібно переходити на цифрові технології». Тепер вони, схоже, готові застосувати цю рекомендацію до власних робочих процесів».

Хоча більшість корпоративних стратегів заявили, що використовують описову та діагностичну аналітику, менше половини сказали, що залучають більш просунуті інструменти, такі як прогностична, прескриптивна або графічна аналітика. Аналогічно, лише 20% стратегів повідомили, що використовують інструменти, пов’язані зі штучним інтелектом, такі як машинне навчання або обробка природної мови, для виконання своїх функцій. Однак значна частина стратегічних лідерів зазначила, що вони або мають пілотні проєкти з цими інструментами, або вивчають можливості їх використання. Наприклад, 51% заявили, що вивчають можливості машинного навчання, а 45% сказали те ж саме про предиктивну аналітику.

Однією з найбільших перешкод на шляху впровадження є створення чіткого сценарію використання нових технологій. П’ятдесят два відсотки повідомляють, що це входить до трійки найпоширеніших викликів. «На це є кілька причин, - каже Ейкерс. - Стратеги стикаються з незнайомим ринком постачальників, мають занадто багато варіантів для вибору і мало прецедентів, на які можна спиратися».

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