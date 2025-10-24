Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту інформаційних систем

24 октября 2025 г., 10:25

Міністерство оборони України продовжує зміцнювати стійкість до кіберзагроз. Для цього зокрема наказом №692/нм від 15 жовтня затверджено Галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту інформаційних систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міноборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.

Основна мета профілю – забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем. Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

