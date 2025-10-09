Рада підтримала в першому читанні закон про створення Кіберсил ЗСУ

9 октября 2025 г., 13:25

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №12349 про створення Кіберсил Збройних Сил України. Він був зареєстрований в парламенті в грудні 2024 року, та його ще мають розглянути у другому читанні.

Ціллю нового закону є створення військової та технічної організаційної структури у складі ЗСУ за стандартами НАТО, яка відповідатиме за кібероборону України. Основні завдання Кіберсил передбачають: захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ; підготовку та ведення військових кібероперацій; військову співпрацю з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом верховного головнокомандувача.

Директивою міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ вже визначені завдання, чисельність та терміни формування командування Кіберсил ЗСУ та підпорядкованих йому військових частин. Відповідальним за формування визначене Головне управління радіоелектронної та кіберборотьби ЗСУ.

У законопроєкті передбачено залучення до Кіберсил цивільних фахівців для виконання завдань із кіберзахисту. Таким особам не обов’язково буде отримувати статус військовослужбовців.

Варто зазначити, що кібервійська існують у понад 40 країнах світу і це є частиною глобального тренду у зміцненні кібероборони. Створення Кіберсил в Україні має забезпечити ефективне планування та виконання завдань у кіберпросторі, який визнається окремим операційним доменом нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.

