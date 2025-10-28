На базі системи «Імпульс» розроблюються нові цифрові сервіси для ЗСУ

28 октября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Цифрова система обліку військовослужбовців «Імпульс» стане основою для створення нових сервісів та розвитку інших ІТ-продуктів у війську, щоб допомогти закривати різноманітні запити під час служби. Військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

Наразі «Імпульс» уже розгортається у військових частинах ДШВ та оптимізує роботу служб персоналу, «стройових» і командирів.

Для служби персоналу – це автоматизація рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну. Для «стройової» – це єдина картка військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ. Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

Система «Імпульс» працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями та рівнями, усі дії користувачів фіксуються.

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з цивільним досвідом розробки цифрових продуктів. Розгортання у війську забезпечують підрозділи Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI