АІ-помічник IT-Enterprise спрощує тендерні процеси

21 августа 2024 г., 16:45

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IT-Enterprise продовжує впроваджувати штучний інтелект у власні програмні продукти й сервіси. Наразі команда SmartTender розробила інноваційний інструмент – «AI чекліст подачі тендерної пропозиції», який робить електронні закупівлі на торговому майданчику SmartTender.biz зручнішими та швидшими. Раніше учасники держзакупівель власноруч аналізували тендерну документацію та формували перелік необхідних документів для подачі пропозиції. На це витрачався значний час, але тепер це все в минулому.

Завдяки «AI чеклісту подачі тендерної пропозиції» процес автоматизовано. Це дає змогу користувачам ефективніше брати участь у тендерах, обробляти більше тендерних можливостей, спрощує підготовку пропозицій і зменшує час на виконання завдань.

Однією з головних функцій є розумний аналіз тендерної документації. Інструмент автоматично створює чекліст, який зручно впорядковує всі вимоги замовника, дає нагоду користувачам підготуватися до подачі пропозиції, зберігати документи та подавати пропозиції в одному місці. Тепер цей процес займає до 5 хвилин.

Автоматизація рутинних завдань, не лише економить час, але й надає користувачам перевагу над конкурентами. Тепер учасники тендерів можуть ретельніше готуватися, швидко виявляти потенційні обмеження та мінімізувати кількість помилок у своїх пропозиціях. Окрім цього, AI-інструмент дає змогу оцінити шанси на перемогу ще на етапі підготовки, забезпечуючи точну відповідність документів усім вимогам. Це значно підвищує ймовірність успіху – щонайменше на 30%.

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