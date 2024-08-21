Глобальний ринок смарт-аудіо зріс на 10,6% у ІІ кв

21 августа 2024 г., 15:55

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Згідно з останнім дослідження Canalys, ринок персонального смарт-аудіо (до якого входять TWS-навушники, бездротові навушники-вкладиші та бездротові накладні навушники) продемонстрував потужне зростання у другому кварталі.

Загальний обсяг постачань досяг 106 мільйонів одиниць, що на 10,6% більше в порівнянні з попереднім роком і є найвищим показником для другого кварталу в історії. Основними рушіями зростання стали навушники TWS і бездротові навушники-вкладиші, які досягли 77 мільйонів і 15 мільйонів одиниць відповідно.

Навушники TWS залишаються лідером глобального ринку смарт-аудіо у другому кварталі з вражаючою часткою ринку у 72,6% з річним зростанням на 12,6%. Незважаючи на сповільнення традиційного сегмента TWS, провідні постачальники успішно впоралися з викликами, знижуючи ціни моделей до рівня нижче 50 дол. Вперше цей ціновий сегмент склав більше 50% ринку.

“Виробники активно шукають нові функції на тлі загостреної конкуренції з однотипними характеристиками та ціновими війнами,” — коментує ситуацію Сінтія Чен (Cynthia Chen), менеджер з досліджень Canalys. - Наприклад, Huawei представила Lipstick 2, стильний навушник у формі помади, що орієнтований на жіночу аудиторію. JBL додала дисплей до кейсів для навушників, щоб користувачі могли переглядати сповіщення без потреби в телефоні. Деякі виробники, такі як Nothing та iFlytek, також інтегрують функції АІ у свої новітні продукти, сподіваючись виграти споживацьку увагу завдяки тренду АІ.”

“Фактор дизайну відкритого типу став яскравим напрямком зростання у цьому кварталі як для TWS, так і для бездротових навушників-вкладишів, - додає Чен. - Хоча високі технічні бар'єри обмежували розвиток цього типу пристроїв, виробники вдало вивели його з ніші, пропонуючи споживачам унікальні користувацькі враження за доступною ціною. Відомі бренди, такі як Shokz, зосереджені на спортивній інтеграції, тоді як інноваційні кліпсові дизайни Huawei покращують комфорт і стиль. Обидва гравці утримують більше 10% частки ринку у сегменті навушників відкритого типу. Однак з появою нових продуктів в цьому сегменті, виробникам слід зосередитися на покращенні якості продукту та функціональності.”

“Експансія на ринок відносно нових гравців сприяла відновленню сегмента у другому кварталі, - зазначає Джек Літем (Jack Leathem), аналітик Canalys. - Компанії QCY, Baseus та Anker активно розширюють присутність на міжнародному ринку з продуктами масового попиту у ніші 50–100 дол., з безперебійним бездротовим з'єднання та тривалим часом роботи батареї. Вони швидко проникають у вже розвинуті роздрібні канали. З іншого боку, відомі аудіо-виробники, такі як Bose та Sony, домінують у ринку високого класу (350 дол. і більше), сфокусувавши свої стратегії на преміум-якості звуку. Лідерство у якості звуку допомагає цим постачальникам зберігати базу споживачів високого рівню та будувати стійкі джерела доходу.”

“Аудіо-ринок стає дедалі насиченішим, оскільки провідні постачальники продовжують знаходити можливості для розширення свого присутності, - додає Чен. - Технологічні досягнення дозволяють брендовим виробникам пропонувати високоякісні, високопродуктивні продукти за конкурентними цінами, витісняючи продукцію noname, особливо в нових регіонах. Перехід від дротових до бездротових навушників, обумовлений покращенням з'єднання та змінами споживчих уподобань, також створює міцну основу для зростання сектора бездротового аудіо. Щоб конкурувати в такому динамічному сегменті, виробники прагнуть до диференціації, але стратегії диференціації повинні відповідати основній бізнес-стратегії, забезпечуючи резонанс з цільовою аудиторією та демонструючи унікальну ціннісну пропозицію бренду.”

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