Монітор Odyssey 3D працює без спеціальних окулярів

21 августа 2024 г., 17:25

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Компанія Samsung Electronics презентувала нові ігрові монітори на виставці Gamescom 2024, приділивши особливу увагу революційній моделі Odyssey 3D, яка пропонує перегляд 3D-контенту без окулярів.



Технологія відображення світлового поля (LFD) в Odyssey 3D створює реалістичні 3D-зображення з 2D-контенту за допомогою лентикулярної лінзи на передній панелі. У поєднанні з технологіями Eye Tracking та View Mapping, Odyssey 3D забезпечує оптимізоване 3D-відображення без необхідності використання окремих 3D-окулярів. Eye Tracking відстежує рух обох очей за допомогою вбудованої стереокамери, а View Mapping безперервно коригує зображення для покращення сприйняття глибини.



Odyssey 3D може плавно перемикатися між 2D і 3D режимами залежно від уподобань користувача. Дисплей з діагоналлю 27 та 37 дюйма має роздільну здатність 4K, швидкий час відгуку 1 мс GTG та частоту оновлення 165 Гц, що забезпечує плавний та безперервний ігровий процес без жодних затримок чи переривань.



Крім того, Odyssey 3D має ергономічний дизайн із підставкою для регулювання висоти, можливістю нахилу та повороту, функцією FreeSync Premium (Pro X), одним портом DisplayPort 1.4 та двома портами HDMI 2.1.



На Gamescom 2024 Samsung запропонує відвідувачам ексклюзивний досвід завдяки партнерству з провідними розробниками ігор. У зоні імерсивного досвіду Odyssey відвідувачі зможуть насолодитися новітньою лінійкою ігрових моніторів Odyssey, зокрема Odyssey OLED G8 з роздільною здатністю UHD і частотою оновлення 240 Гц, Odyssey OLED G6 з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 360 Гц, а також 57-дюймовим подвійним UHD монітором Odyssey Neo G9.





Компанія Samsung оголосила про розширення своєї лінійки OLED-дисплеїв Odyssey, зокрема три нові моделі: Odyssey OLED G95SD, G93SD та G85SD.



Серія Odyssey OLED G9 (G95SD та G93SD), забезпечує захопливий досвід завдяки роздільній здатності QHD (5120x1440), надширокому екрану зі співвідношенням сторін 32:9, кривиною 1800R, Smart Hub, Gaming Hub, частоті оновлення 240 Гц та часу відгуку від сірого до сірого (GTG) 0,03 мс.



34-дюймовий OLED-монітор Odyssey G8 (G85SD) має роздільну здатність QHD (3440x1440), співвідношення сторін екрана 21:9, кривину 1800R, Smart Hub, Gaming Hub, частоту оновлення 175 Гц і час відгуку від сірого до сірого 0,03 мс (GTG).



Нові OLED-моделі Odyssey оснащені запатентованою технологією Samsung OLED Safeguard для запобігання вигоранню та технологією OLED Glare Free для мінімізації віддзеркалення світла, що забезпечує чудові враження від перегляду.

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