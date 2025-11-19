Xiaomi звітує про рекордну квартальну виручку - 15,6 млрд дол.

19 ноября 2025 г., 17:35

Xiaomi опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2025 року, продемонструвавши вражаючі результати.



Загальна виручка досягла 113,1 млрд юанів (15,6 млрд дол.), що на 22,3% більше порівняно з минулим роком. Це вже четвертий квартал поспіль, коли сукупний дохід компанії перевищує 100 мільярдів юанів (13,8 млрд дол.).



Чистий скоригований прибуток зріс на 80,9% до 11,3 млрд юанів (1,56 млрд дол.), що значно перевищило очікування ринку та встановило новий історичний рекорд для компанії.



Історичного успіху досягнув автомобільний підрозділ компанії. Виручка від розумних електромобілів, АІ та інших ініціатив злетіла на 199% до 29,0 млрд юанів (4 млрд дол.). Найважливішим досягненням стало те, що бізнес електромобілів вперше зафіксував позитивний операційний дохід у розмірі 0,7 млрд юанів (97 млн дол.). Квартальні поставки авто перевищили 100 тисяч одиниць, досягнувши позначки 108 796 машин, а загальна кількість проданих електрокарів за рік перетнула межу в 260 000. Модель Xiaomi YU7, позиціонована як "високопродуктивний люксовий SUV", у жовтні стала найбільш продаваним позашляховиком усіх категорій у материковому Китаї. Мережа продажів електромобілів розширилася до 402 центрів у 119 містах.



Бізнес смартфонів продовжує демонструвати стабільне зростання з виручкою у 46,0 млрд юанів (6,35 млрд дол.). Компанія відвантажила 43,3 мільйона пристроїв по всьому світу, що означає зростання дев'ятий квартал поспіль. У глобальному рейтингу Xiaomi входить до трійки лідерів вже 21-й квартал поспіль з часткою 13,6%, а на ринку Китаю посідає друге місце. Стратегія преміалізації приносить плоди: частка компанії в ціновому сегменті 4000–6000 юанів (550–830 дол.) у Піднебесній зросла до 18,9%.



Нова серія смартфонів Xiaomi 17, яка надійшла у продаж у вересні, показала блискучі результати: продажі за перший місяць зросли на 30% порівняно з серією Xiaomi 15. Примітно, що на моделі Pro та Pro Max припадає понад 80% продажів. Під час періоду розпродажів "Double 11" модель Xiaomi 17 Pro Max стала абсолютним лідером за обсягом продажів та виручкою серед смартфонів ціною понад 6000 юанів (830 дол.) на всіх китайських платформах електронної комерції.



Підрозділ Інтернету речей (IoT) також відзначив важливу віху: на платформі AIoT зараз працює понад 1 мільярд підключених пристроїв. Виручка по цьому напрямку склала 27,6 млрд юанів (3,8 млрд дол.), показавши зростання на 5,6%. У жовтні офіційно розпочав роботу перший завод розумної побутової техніки Xiaomi з проєктною потужністю 7 мільйонів кондиціонерів на рік. Компанія продовжує нарощувати інвестиції у R&D: за квартал вони зросли на 52,1% до рекордних 9,1 млрд юанів (1,26 млрд дол.), а штат інженерів розширився до 24 871 співробітника. Також було представлено нову операційну систему Xiaomi HyperOS 3 та відкриту велику мовну модель Xiaomi-MiMo-Audio.

