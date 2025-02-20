Schneider Electric вдруге визнана найстійкішою корпорацією світу! 

20 февраля 2025 г., 16:01

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Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, визнана Найстійкішою корпорацією світу 2025 за версією Corporate Knights і стала єдиною компанією, яка двічі посіла перше місце в рейтингу Global 100.

Вперше Schneider Electric очолила цей щорічний список найбільш стійких публічних компаній з річним доходом понад 1 млрд доларів у 2021 році. Це унікальне досягнення підкреслює довгострокову відданість компанії принципам сталого розвитку та її комплексний підхід до досягнення найкращих екологічних, соціальних і управлінських (ESG) результатів.

«Протягом багатьох років сталість була основою діяльності Schneider Electric. Для компанії IMPACT це не просто корпоративна мета, а рушійна сила, що визначає наші бізнес-рішення та надихає наших співробітників, – зазначив Олів’є Блюм (Olivier Blum), генеральний директор Schneider Electric. - Друге звання Найстійкішої корпорації світу від Corporate Knights, поряд з іншими ключовими ESG-визнаннями, є свідченням значущого довгострокового позитивного впливу, який ми здійснюємо».

Цього року перше місце Schneider Electric відображає її лідерство у сфері сталого розвитку, зокрема завдяки гендерному балансу серед керівників і членів ради директорів, а також інноваційним рішенням для підвищення енергоефективності, електрифікації та декарбонізації. Schneider також отримала високі оцінки за зусилля щодо розмежування споживання енергії та викидів вуглецю від зростання бізнесу, а також за значні інвестиції у сталий науково-дослідний розвиток.

Corporate Knights також відзначила взаємозв’язок між системою стимулювання керівників і досягненням компанією цілей сталого розвитку та ESG-рейтингів.

Щорічний індекс Global 100, укладений канадською медіа- та дослідницькою компанією Corporate Knights, базується на відкритих кількісних даних щодо використання ресурсів, політики щодо працівників і постачальників, сталих доходів та інвестицій. Методологія Global 100 використовує як фіксовані, так і змінні ключові показники ефективності для порівняння компаній серед їхніх конкурентів. Schneider Electric входить до Global 100 уже 14-й рік поспіль і 7-й раз у топ-10 — це рекорд для її галузі виробництва електротехнічного обладнання.

Присудження цього звання у 2021 та 2025 роках збігається з початком і завершенням п’ятирічного періоду останньої програми Schneider Sustainability Impact. Ця програма вимірює прогрес компанії за низкою ключових ESG-цілей, визначених на кінець 2025 року, і допомагає зберігати стабільну увагу до досягнення як глобальних, так і локальних амбіцій.

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